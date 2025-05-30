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    18:10, 29 Май 2025 | GMT +5

    Алатау получит особый статус — Канат Бозумбаев

    Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев в ходе Международного форума Астана сообщил о том, что новому городу Алатау придадут особый статус, передает корреспондент агентства Kazinform.

    планы развития Конаева и Алатау
    Фото: primeminister.kz

    По его словам, в прошлом году был утвержден Генеральный план города Алатау. Сегодня продолжается его корректировка.

    — Потому что жизнь не стоит на месте. 36 новых инвестпроектов у нас в пайплайне. 14 из них находятся в активной фазе, где-то около на 2 млрд долларов инвестиций и свыше 20 тысяч рабочих мест. Кроме того, посадив эти компании на уже правильно спланированные территории, выделив необходимые участки для этих компаний, мы завершим в июне корректировку Генплана, он будет дополнительно утвержден, — сообщил Канат Бозумбаев.

    Он отметил, что летом начнется разработка проекта детальных планировок по каждому району и микрорайону, разработка ПСД, первых зданий и сооружений.

    — Кроме того, это не просто СЭЗ, мы предполагаем, что город Алатау должен получить особый статус. Нам нужно привлекать иностранные инвестиции. Все мы знаем, что второй год подряд ПИИ в Казахстане демонстрируют отток практически. Поэтому это одна из точек роста, город Алатау, где мы можем переломить ситуацию, — сказал вице-премьер.

    Для этой цели акимат и компания Caspian Group подписали соглашение с важным консалтинговым институтом в Китае CRDI, который стоял у истоков успеха города Шэньчжэнь.

    — Сейчас активная работа с ними продолжается. Мы надеемся, что к осени будет концепт особого статуса. Важно, чтобы мы сделали наилучшие условия для инвесторов из Юго-Восточной Азии, чтобы им было комфортно, чтобы мы могли работать. Там предусмотрен и безвизовый режим, возможность приобретения иностранными гражданами недвижимости на территории города. Мы сейчас в работе, — добавил Канат Бозумбаев.

    Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область заслушал акима Алатау по вопросу реализации «якорных» проектов на территории одноименной Специальной экономической зоны.

    Теги:
    Регионы Алматинская область Канат Бозумбаев Алатау
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
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