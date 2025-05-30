Алатау получит особый статус — Канат Бозумбаев

По его словам, в прошлом году был утвержден Генеральный план города Алатау. Сегодня продолжается его корректировка.

— Потому что жизнь не стоит на месте. 36 новых инвестпроектов у нас в пайплайне. 14 из них находятся в активной фазе, где-то около на 2 млрд долларов инвестиций и свыше 20 тысяч рабочих мест. Кроме того, посадив эти компании на уже правильно спланированные территории, выделив необходимые участки для этих компаний, мы завершим в июне корректировку Генплана, он будет дополнительно утвержден, — сообщил Канат Бозумбаев.

Он отметил, что летом начнется разработка проекта детальных планировок по каждому району и микрорайону, разработка ПСД, первых зданий и сооружений.

— Кроме того, это не просто СЭЗ, мы предполагаем, что город Алатау должен получить особый статус. Нам нужно привлекать иностранные инвестиции. Все мы знаем, что второй год подряд ПИИ в Казахстане демонстрируют отток практически. Поэтому это одна из точек роста, город Алатау, где мы можем переломить ситуацию, — сказал вице-премьер.

Для этой цели акимат и компания Caspian Group подписали соглашение с важным консалтинговым институтом в Китае CRDI, который стоял у истоков успеха города Шэньчжэнь.

— Сейчас активная работа с ними продолжается. Мы надеемся, что к осени будет концепт особого статуса. Важно, чтобы мы сделали наилучшие условия для инвесторов из Юго-Восточной Азии, чтобы им было комфортно, чтобы мы могли работать. Там предусмотрен и безвизовый режим, возможность приобретения иностранными гражданами недвижимости на территории города. Мы сейчас в работе, — добавил Канат Бозумбаев.

Ранее Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Алматинскую область заслушал акима Алатау по вопросу реализации «якорных» проектов на территории одноименной Специальной экономической зоны.