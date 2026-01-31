Технологии ИИ для мониторинга безопасности детей внедрят в Казахстане

В случае выявления потенциальных рисков предусмотрена оперативная передача сигнала ответственным службам для своевременного реагирования и принятия необходимых мер по защите ребёнка.

Наряду с этим, Концепция предусматривает меры по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, регулированию доступа детей к интернету, в том числе ограничению его использования в ночное время. Эти меры направлены на усиление защиты детей от цифровых рисков, включая вредоносный контент, киберугрозы и нарушения цифровой гигиены.

Дополнительно планируется обновление законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это позволит повысить эффективность профилактики цифровых угроз и обеспечить системный характер принимаемых мер.

Ранее сообщалось, что единую цифровую платформу психологической диагностики детей создадут в Казахстане.