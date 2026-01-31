РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Технологии ИИ для мониторинга безопасности детей внедрят в Казахстане

    Концепция «Дети Казахстана» предусматривает поэтапное внедрение технологий искусственного интеллекта для мониторинга безопасности в организациях образования, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

    Дети зима школа Балалар қыс мектеп
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В случае выявления потенциальных рисков предусмотрена оперативная передача сигнала ответственным службам для своевременного реагирования и принятия необходимых мер по защите ребёнка.

    Наряду с этим, Концепция предусматривает меры по повышению цифровой грамотности детей, родителей и педагогов, регулированию доступа детей к интернету, в том числе ограничению его использования в ночное время. Эти меры направлены на усиление защиты детей от цифровых рисков, включая вредоносный контент, киберугрозы и нарушения цифровой гигиены.

    Дополнительно планируется обновление законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Это позволит повысить эффективность профилактики цифровых угроз и обеспечить системный характер принимаемых мер.

    Ранее сообщалось, что единую цифровую платформу психологической диагностики детей создадут в Казахстане.

    Теги:
    Технологии Минпросвещения РК Дети Искусственный интеллект Безопасность ИИ Кибербезопасность
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают