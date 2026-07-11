Театр «Астана Опера» завершает XIII театральный сезон

Постановки и проекты театра уже посетили более 120 тысяч зрителей. За сезон театр представил три премьеры, организовал 60 выставок, расширил гастрольную географию и открыл вторую сцену во Дворце мира и согласия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Главным событием стала мировая премьера национальной оперы «Аппақ — дочь Кыпчакская», созданной Серикжаном и Алиби Абдинуровыми специально для «Астана Опера». Также состоялись премьеры оперы Джузеппе Верди «Риголетто» и балета «Мәңгіліктің төрт сыры» в постановке Султанбека Гумара.

Международный фестиваль «Опералия-2026» за полтора месяца объединил три площадки, около 18 тысяч зрителей и артистов более чем из десяти стран.

Балетная труппа представила «Коппелию» в Королевском оперном театре Маската, выступила в Алматы и Сочи, а оперная труппа провела гастроли в Павлодаре и Актобе.

Солисты театра выступали на ведущих зарубежных сценах, а в Астане были представлены проекты с участием известных исполнителей и коллективов, включая Диану Вишневу, Альбину Шагимуратову и театр балета Бориса Эйфмана.

Особое внимание уделялось национальному музыкальному наследию. Сезон открылся оперой «Абай», прошли проекты к 100-летию Ермека Серкебаева, юбилеям Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди, благотворительные и образовательные мероприятия.

Завершающим событием XIII театрального сезона станет опера Джузеппе Верди «Дон Карлос». Показы 11 и 12 июля под управлением Алана Бурибаева также подведут итог Международному фестивалю «Опералия-2026».

Ранее сообщалось, что балет «Собор Парижской Богоматери» собрал аншлаг в «Астана Опера».