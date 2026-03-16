    03:46, 16 Март 2026 | GMT +5

    «Астана Опера» открыла новую сценическую площадку во Дворце мира и согласия

    Театр «Астана Опера» представил балетную программу на сцене Дворца мира и согласия, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации Казахстана.

    Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

    Как отмечается, использование новой площадки связано со стремлением расширить сценическое пространство, увеличить количество показов и разнообразить форматы культурных мероприятий. В дальнейшем здесь планируется проводить оперные и балетные спектакли, гала-концерты, а также реализовывать образовательные проекты.

    Программу открытия составила художественный руководитель балетной труппы театра, народная артистка России Алтынай Асылмуратова. В нее вошли постановки, объединяющие классическую и современную хореографию, что подчеркнуло преемственность традиций и обозначило новый этап в развитии коллектива.

    В первом отделении зрителям представили «Шопениану» Михаила Фокина — один из ярких образцов романтического балета. Во второй части вечера был показан балет Раймондо Ребека How Long Is Now?, посвященный философскому размышлению о времени и его восприятии человеком. За дирижерским пультом находился Руслан Баймурзин.

    Открытие новой сценической площадки стало значимым событием и для артистов театра. В «Шопениане» состоялись дебюты Алины Зыряновой в партии Вальса №7 и Акбара Иминова в партии Юноши. В балете Раймондо Ребека партию Юности впервые исполнил Досхан Зайдин.

    Ранее сообщалось, что «Астана Опера» открыла серию концертов к 100-летию Ермека Серкебаева.

    Жанар Альжанова
