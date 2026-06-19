«Собор Парижской Богоматери» собрал аншлаг в «Астана Опера»

В театре «Астана Опера» стартовали показы балета «Собор Парижской Богоматери» французского хореографа Ролана Пети. Спектакли, вошедшие в программу международного музыкального фестиваля «Опералия», проходят с 19 по 21 июня при полном зрительском аншлаге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Постановка, основанная на знаменитом романе Виктора Гюго, вновь собрала на сцене ведущих солистов театра и молодых артистов, которым доверены ключевые партии.

Фото: Астана Опера

Как отмечают в театре, художественный руководитель балетной труппы — звезда мирового балета, бывшая прима-балерина Мариинского театра и лондонского Королевского балета, а также многолетний руководитель Академии русского балета имени Вагановой Алтынай Асылмуратова последовательно поддерживает новое поколение исполнителей, предоставляя им возможность проявить себя в одном из самых сложных балетов XX века.

Фото: Астана Опера

19 июня в партии Клода Фролло дебютировал Ислам Кайпбай. Для артиста это первое исполнение роли архидьякона, разрываемого внутренними противоречиями между долгом, верой и страстью. Образ Эсмеральды воплощает заслуженный деятель Казахстана Мадина Унербаева, Квазимодо исполняет Серик Накыспеков, а партию Феба — заслуженный деятель Казахстана Еркин Рахматуллаев.

Фото: Астана Опера

— Подготовка к партии Фролло — это, прежде всего, глубокая работа над образом. Для меня важно показать внутреннюю борьбу героя через пластику, драматургию движения и актерское мастерство, чтобы зритель увидел живого человека, а не только злодея, — отметил Ислам Кайпбай.

20 июня в роли Феба впервые выступит Амир Хван. Вместе с ним на сцену выйдут Шугыла Адепхан (Эсмеральда), Галымжан Нурмухамет (Квазимодо) и Айбар Токтар (Фролло).

Фото: Астана Опера

Завершится серия показов 21 июня спектаклем с участием заслуженного деятеля Казахстана Бактияра Адамжана в партии Квазимодо. Также в этот вечер выступят заслуженный деятель Казахстана Айгерим Бекетаева (Эсмеральда), Арман Уразов (Фролло) и Диас Курмангазы (Феб).

Фото: Астана Опера

Балет «Собор Парижской Богоматери» был создан Роланом Пети в 1965 году для Парижской оперы. Музыку к постановке написал Морис Жарр, сценографию разработал Рене Аллио, а костюмы создал легендарный кутюрье Ив Сен-Лоран. В репертуаре «Астана Опера» спектакль идет с 2016 года и остается одним из самых популярных балетов театра.

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