Тайна эпиграфических надписей на стенах мавзолея Яссауи

Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи — уникальный архитектурный памятник, ставший духовно-культурным достоянием не только тюркского мира, но и всей человеческой цивилизации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Этот величественный комплекс, возведенный в конце XIV века по приказу Амира Тимура, на протяжении веков остается центром суфийского учения, духовного воспитания и исламского мировоззрения. Однако большинство воспринимает мавзолей лишь как исторический памятник или образец архитектурного искусства. Между тем, далеко не все знают, что в эпиграфических надписях, высеченных на его стенах, скрыт глубокий философский смысл и целая духовная программа.

Востоковед, руководитель Научного центра яссауиведения Сайпулла Моллаканагатулы особо подчеркнул, что надписи в мавзолее Яссауи — это не просто декоративный орнамент.

Фото: Ризабек Нусипбекулы / Kazinform

По словам ученого, если смотреть на мавзолей издалека с западной стороны, его силуэт напоминает слово «Аллах». Это особое сочетание архитектуры и каллиграфии. Внутри и снаружи комплекса расположено множество текстов на арабском и персидском языках. Условно их можно разделить на три уровня — нижний, средний и верхний пояса.

Как отметил исследователь, это целостная система, отражающая смысл человеческой жизни, путь духовного совершенствования и основные принципы исламской философии.

— Многие, приходя в мавзолей, обращают внимание на высокий купол, голубую плитку и архитектурную красоту. Но не все замечают, что каждая надпись на стенах размещена с определенным смыслом. Это учение, высеченное в камне. Если человек поймет содержание этих надписей, он начнет осознавать и истинную духовную ценность мавзолея, — говорит ученый.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Мавзолей представляет собой сложный архитектурный комплекс длиной 65 метров и шириной 46,5 метра, состоящий из 35 помещений. Здесь расположены казандык, мечеть, библиотека, усыпальница, трапезная, колодезная и другие помещения. По словам ученого, их расположение также неслучайно. Каждое пространство выполняет собственную духовную и воспитательную функцию.

— Если посмотреть на структуру мавзолея, можно увидеть, что здесь одновременно отражены и тело, и душа человека. Например, трапезная символизирует пищу для тела, а мечеть и библиотека — пищу для души. Тем самым передается идея о том, что человек должен развиваться не только физически, но и духовно, — отметил Сайпулла Моллаканагатулы.

По его словам, вся структура мавзолея построена как духовная лестница. Нижний уровень символизирует материальный мир, средний — веру и духовное воспитание, а верхний — приближение к Творцу.

Фото: Ризабек Нусипбекулы / Kazinform

В нижней части мавзолея особенно часто встречаются геометрические орнаменты в форме звезд. На первый взгляд они могут показаться обычным узором, однако, как поясняет исследователь, за ними скрывается глубокий философский смысл.

— Звезда — один из высших символов физического мира. Но то, что она расположена именно в нижней части, неслучайно. Это показывает, что духовный путь человека начинается с материального мира. Сначала человек познает трудности жизни и законы бытия и лишь затем обращается к духовным поискам, — говорит он.

Ученый отмечает, что подобные символы тесно связаны с суфийским мировоззрением. В суфизме считается, что человек достигает духовного совершенства только через воспитание собственной души и преодоление страстей. Поэтому каждый орнамент мавзолея несет скрытый смысл, направленный на внутреннее воспитание человека.

Фото: Ризабек Нусипбекулы / Kazinform

Надписи среднего уровня составляют основное идейное ядро мавзолея. Здесь куфическим письмом более ста раз повторяются слова «Аллах — мой Господь», «Мухаммед — мой пророк», «Аллаху акбар».

Сайпулла Моллаканагатулы отмечает, что и эти повторения имеют особое значение.

— В исламе существует понятие зикра. Повторение определенных слов воздействует на сердце человека. Древние ученые говорили: «Повторить слово сто раз — значит один раз закрепить его в сердце». Поэтому эти повторения — не просто художественный прием, а средство духовного воспитания, — поясняет он.

Фото: Ризабек Нусипбекулы / Kazinform

Особое внимание привлекают и Х-образные композиции среднего пояса. По словам ученого, они символизируют бесконечность.

— Здесь отражены вечность Аллаха и бесконечность духовного поиска человека. Человек всю жизнь ищет, воспитывает себя, стремится к духовному росту. Этот путь никогда не заканчивается, — говорит исследователь.

В верхней части мавзолея размещены аяты из Священного Корана. Особенно часто встречаются отрывки из суры «Аль-Анам». В этих аятах говорится о безграничном знании Творца и о том, что все поступки человека находятся под полным контролем Всевышнего.

Фото: Ризабек Нусипбекулы / Kazinform

По словам ученого, эти надписи возлагают на человека большую ответственность.

— Если вдуматься в смысл аятов, там говорится, что даже падение одного листа известно Аллаху. То есть каждое действие человека учтено. Это очень глубокое воспитание, — отметил Сайпулла Моллаканагатулы.

По его мнению, главная цель этих надписей — не запугать человека, а призвать его к ответственности.

— Если человек осознает смысл своей жизни и каждого своего поступка, он будет избегать несправедливости и зла. В этом и заключается воспитательная ценность этих аятов, — считает ученый.

Западная стена считается отправной точкой всей эпиграфической системы. Здесь высечены аяты 59–63 из суры «Аль-Анам». Также на стене содержатся сведения о строительстве мавзолея и мастерах, участвовавших в его возведении.

— Эта стена несет не только религиозный, но и исторический смысл. Стены мавзолея одновременно являются духовным текстом и историческим документом своей эпохи, — отметил ученый.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Надписи на северном фасаде посвящены философии самопознания. Здесь наряду с молитвенными словами «Я Аллах, Я Рахман, Я Рахим» размещены хадисы и изречения со смыслом: «Человек предполагает, Аллах располагает» и «Кто познал себя, тот познал своего Господа».

Сайпулла Моллаканагатулы особо подчеркнул значение этих слов в суфийском мировоззрении.

— В суфизме самопознание считается главным вопросом. Лишь осознав собственную слабость и ограниченность, человек начинает понимать безграничное могущество Аллаха. Именно поэтому сказано: «Кто познал себя, тот познал своего Господа», — говорит он.

По словам ученого, выражение «Человек предполагает, Аллах располагает» также не призывает к бездействию.

— Здесь заложена мысль о том, что человек должен действовать, стремиться и искать. Но при этом помнить, что конечный результат не находится полностью в его власти, — поясняет исследователь.

На восточном фасаде отражены основные понятия исламской веры. Здесь в разных эпиграфических стилях представлены выражения «Аллах — Творец», «Аллах — Великий», «Мухаммед — посланник».

— Многие воспринимают это как орнамент. Но каждая надпись — это полноценный текст. Можно сказать, что здесь представлена краткая формула исламского мировоззрения, — отметил ученый.

Особое место среди надписей на куполах мавзолея занимают слова со смыслом «мир бренен». То, что они размещены на самой высокой точке, также имеет символическое значение.

— Это не означает отказ от мира. Ислам не запрещает быть богатым. Но богатство не должно овладевать сердцем человека. Оно может быть в руках, но не в сердце, — пояснил Сайпулла Моллаканагатулы.

Деревянные и металлические двери мавзолея также считаются отдельными произведениями искусства. На них высечены хадисы и изречения: «Дверь святого — ключ к счастью», «Стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина», «Спешите к покаянию».

По мнению ученого, эти надписи призывают человека к добру, знаниям и осознанию ценности времени.

— В основе учения Яссауи лежит воспитание. Очищение сердца, воспитание души, стремление к знаниям и польза для общества — все это отражено в каждой части мавзолея, — говорит он.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Особое духовное значение имеет и тайказан, расположенный в центральной части мавзолея — казандыке. Вокруг него размещены надписи: «Решение принадлежит Аллаху» и «Аллах — указывающий верный путь».

— Тайказан — символ единства. Раньше здесь раздавали воду собравшимся людям. Это символизировало равенство людей и их объединение в общем духовном пространстве, — поясняет исследователь.

По словам Сайпуллы Моллаканагатулы, мавзолей Яссауи — это не просто наследие прошлого. Это духовная школа, способная направлять и современного человека.

— Все надписи мавзолея нужно рассматривать как единую систему. Нижний уровень символизирует материальный мир, средний — веру и духовное воспитание, верхний — приближение к Творцу. Это полная модель человеческой жизни. Поэтому мавзолей Яссауи — не просто архитектурный объект, а духовная программа, высеченная в камне, — отметил ученый.

Таким образом, эпиграфические надписи мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи рассматриваются как отражение тайного знания, сохранившегося сквозь века. Они не только передают голос ушедшей эпохи, но и остаются вечным источником наставления для современного человека, обучая самопознанию, духовной чистоте, стремлению к знаниям и ответственности за свою жизнь.

Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Qoja Ahmet Yasaui.