Тайна эпиграфических надписей на стенах мавзолея Яссауи
Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи — уникальный архитектурный памятник, ставший духовно-культурным достоянием не только тюркского мира, но и всей человеческой цивилизации, передает корреспондент агентства Kazinform.
Этот величественный комплекс, возведенный в конце XIV века по приказу Амира Тимура, на протяжении веков остается центром суфийского учения, духовного воспитания и исламского мировоззрения. Однако большинство воспринимает мавзолей лишь как исторический памятник или образец архитектурного искусства. Между тем, далеко не все знают, что в эпиграфических надписях, высеченных на его стенах, скрыт глубокий философский смысл и целая духовная программа.
Востоковед, руководитель Научного центра яссауиведения Сайпулла Моллаканагатулы особо подчеркнул, что надписи в мавзолее Яссауи — это не просто декоративный орнамент.
По словам ученого, если смотреть на мавзолей издалека с западной стороны, его силуэт напоминает слово «Аллах». Это особое сочетание архитектуры и каллиграфии. Внутри и снаружи комплекса расположено множество текстов на арабском и персидском языках. Условно их можно разделить на три уровня — нижний, средний и верхний пояса.
Как отметил исследователь, это целостная система, отражающая смысл человеческой жизни, путь духовного совершенствования и основные принципы исламской философии.
— Многие, приходя в мавзолей, обращают внимание на высокий купол, голубую плитку и архитектурную красоту. Но не все замечают, что каждая надпись на стенах размещена с определенным смыслом. Это учение, высеченное в камне. Если человек поймет содержание этих надписей, он начнет осознавать и истинную духовную ценность мавзолея, — говорит ученый.
Мавзолей представляет собой сложный архитектурный комплекс длиной 65 метров и шириной 46,5 метра, состоящий из 35 помещений. Здесь расположены казандык, мечеть, библиотека, усыпальница, трапезная, колодезная и другие помещения. По словам ученого, их расположение также неслучайно. Каждое пространство выполняет собственную духовную и воспитательную функцию.
— Если посмотреть на структуру мавзолея, можно увидеть, что здесь одновременно отражены и тело, и душа человека. Например, трапезная символизирует пищу для тела, а мечеть и библиотека — пищу для души. Тем самым передается идея о том, что человек должен развиваться не только физически, но и духовно, — отметил Сайпулла Моллаканагатулы.
По его словам, вся структура мавзолея построена как духовная лестница. Нижний уровень символизирует материальный мир, средний — веру и духовное воспитание, а верхний — приближение к Творцу.
В нижней части мавзолея особенно часто встречаются геометрические орнаменты в форме звезд. На первый взгляд они могут показаться обычным узором, однако, как поясняет исследователь, за ними скрывается глубокий философский смысл.
— Звезда — один из высших символов физического мира. Но то, что она расположена именно в нижней части, неслучайно. Это показывает, что духовный путь человека начинается с материального мира. Сначала человек познает трудности жизни и законы бытия и лишь затем обращается к духовным поискам, — говорит он.
Ученый отмечает, что подобные символы тесно связаны с суфийским мировоззрением. В суфизме считается, что человек достигает духовного совершенства только через воспитание собственной души и преодоление страстей. Поэтому каждый орнамент мавзолея несет скрытый смысл, направленный на внутреннее воспитание человека.
Надписи среднего уровня составляют основное идейное ядро мавзолея. Здесь куфическим письмом более ста раз повторяются слова «Аллах — мой Господь», «Мухаммед — мой пророк», «Аллаху акбар».
Сайпулла Моллаканагатулы отмечает, что и эти повторения имеют особое значение.
— В исламе существует понятие зикра. Повторение определенных слов воздействует на сердце человека. Древние ученые говорили: «Повторить слово сто раз — значит один раз закрепить его в сердце». Поэтому эти повторения — не просто художественный прием, а средство духовного воспитания, — поясняет он.
Особое внимание привлекают и Х-образные композиции среднего пояса. По словам ученого, они символизируют бесконечность.
— Здесь отражены вечность Аллаха и бесконечность духовного поиска человека. Человек всю жизнь ищет, воспитывает себя, стремится к духовному росту. Этот путь никогда не заканчивается, — говорит исследователь.
В верхней части мавзолея размещены аяты из Священного Корана. Особенно часто встречаются отрывки из суры «Аль-Анам». В этих аятах говорится о безграничном знании Творца и о том, что все поступки человека находятся под полным контролем Всевышнего.
По словам ученого, эти надписи возлагают на человека большую ответственность.
— Если вдуматься в смысл аятов, там говорится, что даже падение одного листа известно Аллаху. То есть каждое действие человека учтено. Это очень глубокое воспитание, — отметил Сайпулла Моллаканагатулы.
По его мнению, главная цель этих надписей — не запугать человека, а призвать его к ответственности.
— Если человек осознает смысл своей жизни и каждого своего поступка, он будет избегать несправедливости и зла. В этом и заключается воспитательная ценность этих аятов, — считает ученый.
Западная стена считается отправной точкой всей эпиграфической системы. Здесь высечены аяты 59–63 из суры «Аль-Анам». Также на стене содержатся сведения о строительстве мавзолея и мастерах, участвовавших в его возведении.
— Эта стена несет не только религиозный, но и исторический смысл. Стены мавзолея одновременно являются духовным текстом и историческим документом своей эпохи, — отметил ученый.
Надписи на северном фасаде посвящены философии самопознания. Здесь наряду с молитвенными словами «Я Аллах, Я Рахман, Я Рахим» размещены хадисы и изречения со смыслом: «Человек предполагает, Аллах располагает» и «Кто познал себя, тот познал своего Господа».
Сайпулла Моллаканагатулы особо подчеркнул значение этих слов в суфийском мировоззрении.
— В суфизме самопознание считается главным вопросом. Лишь осознав собственную слабость и ограниченность, человек начинает понимать безграничное могущество Аллаха. Именно поэтому сказано: «Кто познал себя, тот познал своего Господа», — говорит он.
По словам ученого, выражение «Человек предполагает, Аллах располагает» также не призывает к бездействию.
— Здесь заложена мысль о том, что человек должен действовать, стремиться и искать. Но при этом помнить, что конечный результат не находится полностью в его власти, — поясняет исследователь.
На восточном фасаде отражены основные понятия исламской веры. Здесь в разных эпиграфических стилях представлены выражения «Аллах — Творец», «Аллах — Великий», «Мухаммед — посланник».
— Многие воспринимают это как орнамент. Но каждая надпись — это полноценный текст. Можно сказать, что здесь представлена краткая формула исламского мировоззрения, — отметил ученый.
Особое место среди надписей на куполах мавзолея занимают слова со смыслом «мир бренен». То, что они размещены на самой высокой точке, также имеет символическое значение.
— Это не означает отказ от мира. Ислам не запрещает быть богатым. Но богатство не должно овладевать сердцем человека. Оно может быть в руках, но не в сердце, — пояснил Сайпулла Моллаканагатулы.
Деревянные и металлические двери мавзолея также считаются отдельными произведениями искусства. На них высечены хадисы и изречения: «Дверь святого — ключ к счастью», «Стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина», «Спешите к покаянию».
По мнению ученого, эти надписи призывают человека к добру, знаниям и осознанию ценности времени.
— В основе учения Яссауи лежит воспитание. Очищение сердца, воспитание души, стремление к знаниям и польза для общества — все это отражено в каждой части мавзолея, — говорит он.
Особое духовное значение имеет и тайказан, расположенный в центральной части мавзолея — казандыке. Вокруг него размещены надписи: «Решение принадлежит Аллаху» и «Аллах — указывающий верный путь».
— Тайказан — символ единства. Раньше здесь раздавали воду собравшимся людям. Это символизировало равенство людей и их объединение в общем духовном пространстве, — поясняет исследователь.
По словам Сайпуллы Моллаканагатулы, мавзолей Яссауи — это не просто наследие прошлого. Это духовная школа, способная направлять и современного человека.
— Все надписи мавзолея нужно рассматривать как единую систему. Нижний уровень символизирует материальный мир, средний — веру и духовное воспитание, верхний — приближение к Творцу. Это полная модель человеческой жизни. Поэтому мавзолей Яссауи — не просто архитектурный объект, а духовная программа, высеченная в камне, — отметил ученый.
Таким образом, эпиграфические надписи мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи рассматриваются как отражение тайного знания, сохранившегося сквозь века. Они не только передают голос ушедшей эпохи, но и остаются вечным источником наставления для современного человека, обучая самопознанию, духовной чистоте, стремлению к знаниям и ответственности за свою жизнь.
Напомним, ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Qoja Ahmet Yasaui.