Тарифы на проезд в общественном транспорте повысили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы теперь тариф на проезд в общественном транспорте при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной картой либо мобильного приложения составит – 100 тенге, при оплате наличными деньгами – 200 тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Заместитель акима Алматы Аскар Амрин на VII сессии маслихата сообщил, что стоимость проезда в мегаполисе была неизменной более 11 лет несмотря на рост издержек перевозчиков.

«Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в три раза дороже утвержденного. В этой связи акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За период 2020-2022 годов, сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге», - уточнил Аскар Амрин.

Согласно правилам тариф на проезд в общественном транспорте должен регулярно пересматриваться, как только издержки перевозчиков становятся избыточными. На фоне всеобщего роста цен за прошедшее десятилетие стоимость поездки искусственно удерживалась на одном уровне, хотя с 2012 года топливо и газ стали стоить на 300% больше.

«Учитывая инфляцию, рост цен на ГСМ и расходные запасные части, суммы выплачиваемых субсидий ежегодно увеличиваются от 10 до 30%», - уточнил заместитель акима Алматы.

Повышение стоимости проезда для большинства пассажиров составит 20 тенге. Сумма увеличится незначительно для тех, кто использует безналичный способ оплаты. По данным ТОО «Транспортный холдинг Алматы», из числа всех пассажиров около 97% оплачивают проезд картами «Оңай», в том числе в приложении «Оңай» с помощью QR-кода или SMS-сообщения. Всего же общественным транспортом пользуются до 1,4 млн человек в день.

Нагрузка на транспортную инфраструктуру мегаполиса колоссальная, при этом состоянию дорог, обновлению автопарка городские власти уделяют пристальное внимание.

«Применение новых тарифов в размере 100 тенге безналичной оплатой и 200 тенге наличной оплатой позволят снизить сумму субсидий порядка на 10 млрд тенге уже в этом году. Их возможно будет перераспределить на другие социально значимые проекты», – заявил Аскар Амрин.

Ранее акимат Алматы вынес на публичное обсуждение проект постановления о повышении цены за проезд в общественном транспорте.