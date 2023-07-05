Стоимость проезда в автобусах повысят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы поднимут тариф на проезд в общественном транспорте. Акимат соответствующее постановление вынес на публичное обсуждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Власти города предлагают установить дифференцируемый тариф в следующих размерах: при безналичной оплате посредством услуг оператора сотовой связи либо транспортной картой либо мобильного приложения за проезд – 100 тенге, при оплате наличными деньгами за проезд – 200 тенге.

Руководитель управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев пояснил, что стоимость тарифа на общественном транспорте в городе сейчас составляет 80 тенге при оплате безналичным способом оплаты. Стоимость тарифа не менялась с 2012 года.

«С 2017 года стоимость проезда при оплате наличными средствами установлена в размере 150 тенге. За последние 11 лет стоимость по всем статьям расходов, которые несут перевозчики, значительно увеличилась. К примеру, стоимость дизельного топлива составляла 90 тенге, а на сегодняшний день составляет 295 тенге (+328%), стоимость газа составляла 33 тенге, а на сегодняшний день установлена в размере 108 тенге (+327%). Аналогичная ситуация и по остальным расходам, включая стоимость автобусов. Данные затраты напрямую отражаются на объеме субсидирования убытков перевозчиков», - отметил он.

По его словам, с 2017 года и по 2022 год объем субсидий вырос в 13,8 раза, с 6,9 до 50 млрд тенге. В текущем году прогнозируемый объем субсидирования, согласно утвержденному тарифу, составил порядка 85,5 млрд тенге.

«Таким образом, при сохранности действующей стоимости тарифа на общественном транспорте размер субсидирования будет увеличиваться из года в год, что будет оказывать большую нагрузку на местный бюджет.

Необходимо отметить, что средняя стоимость тарифа согласно Методике расчета тарифов в текущем году составляет 425 тенге.

В связи с этим, в 2023 году возникает острая необходимость в пересмотре стоимости тарифа и установить в размере 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге при оплате наличными. В таком случае, прогнозируемый объем субсидирования в 2023 году сократится более чем на 10 млрд тенге», - отметил он.

Также сообщается, что в Астане стоимость тарифа установлена в размере 90 тенге и 180 тенге, в ВКО – 90 тенге и 130 тенге, в Жамбылской области – 85 тенге и 130 тенге, в Костанайской области – 100 тенге и 170 тенге.