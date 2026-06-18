Тариф на вывоз мусора пересмотрели в Алматы

С 28 июня в Алматы вступают в силу новые тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО), передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующее решение ранее приняли на очередной XLVI сессии маслихата города.

Изменение связано с увеличением ставки НДС до 16%.

Теперь для жителей благоустроенного и неблагоустроенного секторов ежемесячная плата на одного человека составит 744,1 тенге вместо прежних 718,5 тенге.

Тариф на вывоз одного кубического метра ТБО увеличился с 3 303,9 тенге до 3 832,5 тенге. В стоимость включен весь цикл обращения с отходами – сбор, транспортировка, сортировка и захоронение.

При этом сохранили систему льгот для отдельных категорий граждан. Полностью освобождены от оплаты услуг участники Великой Отечественной войны.

Скидка в размере 50% предусмотрена для лиц, приравненных к участникам ВОВ, людей с инвалидностью I группы, инвалидов с детства, родителей или законных представителей детей с инвалидностью, а также для детей-сирот.

Снижение оплаты на 25% предоставляется лицам с инвалидностью II группы и другим представителям социально уязвимых слоев населения.

Льготы будут применяться со дня обращения потребителя при условии предоставления подтверждающих документов.

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