Тариф на вывоз ТБО скорректируют в Алматы: какие льготы предусмотрены

На сессии маслихата Алматы рассмотрели проект решения о внесении изменений в действующие тарифы на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов (ТБО) для населения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил руководитель управления экологии и окружающей среды города Серик Адилбаев, корректировка связана с изменениями в налоговом законодательстве Казахстана. С 1 января 2026 года вступили в силу изменения, предусматривающие увеличение ставки НДС, что повлияло на себестоимость услуг в сфере обращения с отходами.

— Изменение тарифа обусловлено исключительно повышением ставки НДС с 12% до 16%. При этом для социально уязвимых категорий граждан предусмотрены льготы по оплате услуг по вывозу твердых бытовых отходов, — разъяснил Серик Адилбаев.

При этом корректировка тарифа произведена исключительно в части увеличения ставки НДС. Остальные составляющие тарифа остаются без изменений. В результате рост тарифа составит порядка 3,6%.

Одновременно проектом решения предусмотрены меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан:

— 100% освобождение от оплаты — участникам Великой Отечественной войны;

— 50% скидка — лицам, приравненным к участникам Великой Отечественной войны, лицам с инвалидностью I группы, инвалидам с детства, а также родителям и законным представителям детей-инвалидов, детям-сиротам;

— 25% скидка — лицам с инвалидностью II группы и представителям социально уязвимых слоев населения.

Как подчеркнул Серик Адилбаев, предлагаемые изменения направлены на обеспечение устойчивой работы системы обращения с отходами, выполнение требований законодательства и сохранение социальной поддержки для наиболее уязвимых категорий жителей города.

Проект решения поддержали депутаты маслихата Алматы.

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