Тариф на проезд по БАКАД изменят с 2026 года

Как сообщили в администрации БАКАД, министерство транспорта Казахстана разрабатывает изменения в приказ, регулирующий порядок взимания платы за проезд по БАКАД. Изменения направлены на стимулирование своевременной оплаты проезда.

Тариф для легковых автомобилей увеличится с 0,07 до 0,14 МРП, что составит 605,5 тенге. Для других категорий транспортных средств повышение будет пропорциональным. В администрации дороги отметили, что предполагаемый МРП с 1 января 2026 года составит 4 325 тенге.

Также тариф остается привязанным ко времени нахождения на дороге в течение одного часа и классу транспортного средства. В компании добавили, что стоимость действующих ежемесячных и годовых абонементов для жителей, зарегистрированных в населенных пунктах Талгарского, Карасайского и Илийского районов Алматинской области остается без изменений.

Одновременно с изменением тарифов планируется введение механизма предоставления скидки в размере 50% при использовании предварительной оплаты либо постоплаты:

предварительная оплата — это зачисление денежных средств на лицевой счёт или по номеру авто до въезда на платный участок. В этом случае пользователю предоставляется возможность оплатить проезд со скидкой 50% от установленного тарифа;

постоплата — оплата в течение 7 календарных дней после совершения проезда, также предоставляет право на скидку 50% от тарифа;

если оплата не поступила в течение указанного срока, по истечении 7 дней формируется задолженность, и стоимость проезда взимается в полном размере, без скидки.

Отметим, БАКАД — это автомобильная дорога республиканского значения I-а технической категории с 4–6 полосным движением, протяженностью 66 км. Дорога находится в государственной собственности и в 2023 году передана в управление ТОО «БАКАД Инвестиции и Операции» на основании договора концессии с министерством транспорта.

Напомним, вокруг международного аэропорта Алматы построят кольцевую дорогу до Большой алматинской кольцевой автодороги (БАКАД).

Ранее Премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что для улучшения доступности аэропорта и удобства граждан рассматривается строительство кольцевой дороги вокруг его территории. Она соединит городскую автомагистраль, БАКАД, грузовой комплекс и главный вход в аэропорт с возможностью быстрого выезда. Аэропорт города Алматы входит в цепочку целостной экосистемы, создаваемой по поручению Президента в шести городах РК.