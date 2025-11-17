Таможенники ответили на обвинения в «беспределе» на границе Казахстана и Узбекистана

На кадрах мужчина утверждает, что проехать очередь невозможно, намекает на возможность «решить вопрос» и пугает водителей приездом акима. После отказа платить он переходит на оскорбления и нецензурную брань.

— Гражданин соседней страны снял на видео бардак и беспредел на таможенном посту в Туркестанской области. Раз такое происходит, местные правоохранительные органы явно намеренно бездействуют, — говорится в подписи к видео.

В Комитете государственных доходов Министерства финансов опровергли слухи о «помогающих» сотрудниках и заверили, что никакой незаконной помощи при проезде не оказывается.

Нарушитель, снятый на видео, был установлен и задержан.

— В отношении мужчины составлен административный протокол. Он публично принес извинения, однако это не освобождает его от ответственности. Материалы направлены в суд, — сообщили в ведомстве.

В своем обращении задержанный заявил, что глубоко сожалеет об инциденте, который произошел 11 ноября. И заверил, что подобная ситуация больше не повторится.

Ранее водители грузовиков жаловались на длительные задержки на другом пункте пропуска — «Б. Конысбаев». Однако в региональном управлении таможенного администрирования департамента госдоходов претензии отвергли, объяснив, что водители сами часто проявляют нетерпение. Движение транспорта напрямую связано с ограниченной пропускной способностью.

