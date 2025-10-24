На границе Казахстана и Узбекистана грузовики застряли на несколько суток

Водители грузовиков, стояшие на таможенном посту, жалуются, что вынуждены ожидать проезда 2-3 дня, находясь в пробке протяженностью 5-6 километров.

По данному вопросу высказался руководитель управления таможенного администрирования департамента государственных доходов по Туркестанской области Серик Маликов, опровергнув жалобы владельцев грузовиков.

— Жалобы водителей о том, что им приходится ждать по несколько дней, необоснованны. К примеру, если грузовик стоит в очереди сотым, то он проходит через пункт за 6-7 часов. После ремонта и повторного открытия пункт пропуска «Б. Конысбаев» на казахстанско-узбекской границе стал работать гораздо эффективнее. Если раньше за сутки пропускалось 70 машин, то сейчас 500. Зимой бывают случаи, когда количество грузовиков увеличивается. Водители часто проявляют нетерпение. Движение грузовиков напрямую связано с ограниченной пропускной способностью, и это нужно понимать, — сказал представитель департамента.

Стоит отметить, что пункт пропуска «Капланбек» в области предназначен для пропуска грузовых автомобилей, однако в связи с закрытием пункта пропуска «Жибек Жолы» он пока не выполняет эту функцию. Его планируется полностью открыть в следующем году.

Ранее сообщалось, что к электронной очереди на казахстанско-кыргызской границе подключат еще один пункт пропуска.