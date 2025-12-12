РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:01, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Талибы запретили афганцам воевать за границей

    Правительство талибов издало ряд религиозных указов, запрещающих афганцам участвовать в боевых действиях за пределами страны и предоставляющих властям широкие полномочия по наказанию тех, кто пытается присоединиться к зарубежным военным действиям, передает агентство Kazinform. 

    Фото: english.aaj.tv

    Как пишет Al Arabiya, эти решения были приняты на большом собрании религиозных ученых в Кабуле, на котором присутствовали премьер-министр мулла Хасан Ахунд и председатель Верховного суда Абдул Хаким Шараи.

    Собрание завершилось принятием официального документа, содержащего обязательные к исполнению религиозные предписания. Указы запрещают афганцам участвовать в военных действиях за рубежом и обязывают правительство пресекать любые попытки покинуть страну для участия в боевых действиях.

    По словам источников Al Arabiya, собрание проводилось по прямому указанию лидера талибов на фоне растущей региональной напряженности. 

    В октябре обострилась напряженность на границе Афганистана и Пакистана, которая привела к вооруженным столкновениям, в результате которых сотни людей погибли или получили ранения с обеих сторон. Пакистан обвиняет талибов в том, что они позволяют боевикам «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) использовать афганскую территорию для планирования нападений, однако Кабул отрицает обвинение.

    18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня на границе. 

    Однако на прошлой неделе на границе произошли новые боевые столкновения

