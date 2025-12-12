Талибы запретили афганцам воевать за границей

Как пишет Al Arabiya, эти решения были приняты на большом собрании религиозных ученых в Кабуле, на котором присутствовали премьер-министр мулла Хасан Ахунд и председатель Верховного суда Абдул Хаким Шараи.

Собрание завершилось принятием официального документа, содержащего обязательные к исполнению религиозные предписания. Указы запрещают афганцам участвовать в военных действиях за рубежом и обязывают правительство пресекать любые попытки покинуть страну для участия в боевых действиях.

По словам источников Al Arabiya, собрание проводилось по прямому указанию лидера талибов на фоне растущей региональной напряженности.

В октябре обострилась напряженность на границе Афганистана и Пакистана, которая привела к вооруженным столкновениям, в результате которых сотни людей погибли или получили ранения с обеих сторон. Пакистан обвиняет талибов в том, что они позволяют боевикам «Техрик-и-Талибан Пакистан» (ТТП) использовать афганскую территорию для планирования нападений, однако Кабул отрицает обвинение.

18 октября представители Афганистана и Пакистана в ходе раунда переговоров в Дохе договорились о немедленном прекращении огня на границе.

Однако на прошлой неделе на границе произошли новые боевые столкновения.