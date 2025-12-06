РУ
    17:16, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Новые боевые столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана

    Бои, длившиеся около четырех часов, произошли в районе пограничного города Спин-Болдак в афганской провинции Кандагар, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC. 

    Пакистан и Афганистан договорились о перемирии на 48 часов
    Фото: Oxu.az

    Как отмечает издание, в местную больницу доставили тела четырех погибших.

    В Пакистане сообщают о трех раненых.

    Из Спин-Болдака ночью хлынул поток беженцев, кадры показывают большое число людей, бегущих пешком и на машинах. Уезжают и жители соседних населенных пунктов.

    Напомним, за последние 10 дней пакистанские ВВС нанесли удары по территории Афганистана: атаки прошли сразу в трех восточных провинциях и привели к гибели десяти мирных жителей.

    Обстановка между двумя соседними странами стремительно накаляется. В октябре уже происходили тяжелые столкновения: после обвинений в терактах в Кабуле талибы атаковали пакистанские пограничные посты, что привело к масштабным боевым действиям.  

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
