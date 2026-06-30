Таксист в Алматы запросил с туристов 150 долларов и попал под суд

Как сообщили в департаменте полиции, двое граждан Индии обратились к правоохранителям после поездки из международного аэропорта Алматы в верхнюю часть города. По их словам, водитель потребовал за поездку 150 долларов США, значительно завысив стоимость проезда.

После обращения туристов сотрудники полиции оперативно установили личность водителя. Незаконно полученные денежные средства были возвращены иностранным гражданам в полном объеме.

В отношении таксиста собран административный материал, который будет направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям для принятия процессуального решения.

В полиции подчеркнули, что любые попытки незаконного обогащения за счет пассажиров, в том числе иностранных гостей, будут получать принципиальную правовую оценку.

Отметим, вопросы, связанные с услугами такси, нередко становятся причиной споров между водителями и пассажирами. Ранее агентство Kazinform разбиралось, кто оплачивает химчистку салона, может ли водитель отказать в перевозке домашнего питомца и вправе ли пассажир включать в автомобиле свою музыку.