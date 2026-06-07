Права пассажира такси в Казахстане: что можно и нельзя

Ежедневные поездки часто вызывают споры между водителями и клиентами. Кто должен платить за химчистку, вправе ли вы включать свой плейлист и как закон регулирует провоз питомцев, в материале корреспондента агентства Kazinform.

Такси давно стало для казахстанцев обычным способом передвижения — доехать на работу, домой, в аэропорт или по делам. Но чем чаще люди пользуются сервисом, тем больше возникает спорных ситуаций. Пассажиры ждут комфортной поездки, водители — уважения к себе, машине и правилам сервиса. Разбираем самые частые конфликты и объясняем, где заканчиваются пожелания клиента и начинаются законные интересы водителя.

Поездка с питомцем

Вы стоите под дождем с любимым корги, подъезжает такси, водитель видит собаку, молча блокирует двери и уезжает. Обидно? Еще как. Но вот вопрос — нарушил ли он закон?

Такие ситуации вызывают бурное обсуждение в сети, а комментаторы ссылаются на нормы закона, согласно которым водитель не имел права так поступить. Вот только здесь важно разделять общественный транспорт и такси. Правила действительно разрешают перевозить животных, но с условиями. Мелких животных и птиц — только в закрытых клетках, корзинах или сумках, а собак — на поводке и в наморднике. Однако для такси действует более тонкое правило — такая поездка возможна только при согласии водителя. А если речь идет о совместной поездке, то учитывать придется и мнение других пассажиров.

Именно поэтому корги у обочины для водителя обычного тарифа может оказаться не милой неожиданностью, а основанием отказаться от заказа. Особенно если пассажир заранее не предупредил, что едет не один, а с хвостатым попутчиком. Для таких случаев у агрегаторов есть особые внутренние правила, например, в Яндекс Go предусмотрена отдельная опция для перевозки животных, а в inDrive информацию о питомце лучше сразу указывать в заказе или комментарии.

Перекус в салон

Утро, вы опаздываете на работу, в одной руке телефон, в другой — стакан горячего кофе, а в пакете еще и пирожок. Кажется, обычная история. Но для водителя такси — потенциальный источник пятен, мусора в салоне и дополнительных расходов на химчистку.

Прямого запрета на еду и напитки в такси в правилах перевозок нет. Но это не значит, что в салоне можно устраивать полноценный завтрак с шаурмой, соусом и сладким кофе без крышки. Здесь работает общее правило гражданского законодательства — если пассажир испортил чужое имущество, причиненный вред нужно возместить. В Гражданском кодексе РК это закреплено в статье 917.

Пассажирам важно помнить, что для водителя это не просто крошки, пятно или запах. Машину придется снимать с линии, везти на мойку или химчистку, а значит — терять время и деньги. И если ущерб действительно есть, водитель вправе требовать компенсацию.

Музыка и климат-контроль

Другая ситуация — музыку из вашей машины слышно всем жителям квартала, по которому вы едете, при этом музыкальный вкус водителя вам не особо по душе или хочется прямо сейчас послушать ту самую любимую песню из вашего плейлиста. А может в салоне так холодно от кондиционера, что даже летом впору надевать куртку.

Можно ли попросить сделать музыку тише, а температуру теплее? Да. Обязан ли водитель превращать салон в вашу личную лаунж-зону? Нет.

Для этой ситуации не существует отдельной статьи про музыку в такси, а работают общие нормы о качестве и безопасности услуги. Закон «О защите прав потребителей» закрепляет право потребителя на безопасную услугу, а также на услугу надлежащего качества. Поэтому пассажир вполне может попросить убавить слишком громкую музыку, закрыть окно или отрегулировать кондиционер, если поездка становится некомфортной или раздражающей. Но важно понимать, что закон не дает пассажиру права командовать всем, что происходит в чужом автомобиле.

Адекватный водитель, скорее всего, по первой просьбе убавит звук, переключит радиостанцию или изменит температуру. Это нормальная часть сервиса и обычного человеческого общения. Но требовать, чтобы водитель подключил ваш телефон по Bluetooth, нашел AUX-кабель и включил личный плейлист на полную громкость, уже нельзя. Машина — его рабочее место, а не караоке по заявкам. В такси пассажир покупает поездку из точки А в точку Б, а не право полностью управлять салоном.

При этом есть еще один важный момент — правила самого агрегатора. Даже если в законе не написано, какую музыку можно слушать в такси и на сколько градусов должен быть выставлен кондиционер, сервис может оценивать качество поездки по своим внутренним стандартам. Поэтому, если водитель вел себя грубо, игнорировал разумную просьбу убавить звук, отказывался закрыть окно, создавал дискомфорт или поездка из-за этого фактически была испорчена, жаловаться стоит в службу поддержки приложения. В случае, если вам удастся доказать свою правоту, водителя обязательно накажут, а вам возможно возместят списанные средства или предложат другую форму компенсации.

Выбор маршрута и остановки по пути

Вы садитесь в такси и сразу берете управление маршрутом на себя: «Навигатор не то показывает, давайте через гаражи, там быстрее». Или уже в пути просите остановиться у магазина буквально на минутку. Вроде бы обычная просьба, но для водителя — это лишнее время, другой расчет поездки и риск остаться с пробитым колесом на разбитой дороге.

По правилам перевозок (пункт 217) пассажир действительно может задать маршрут следования. Если человек сам не знает, как лучше ехать, а просто называет конечный пункт, водитель должен доставить его кратчайшим путем. Но это не значит, что пассажир вправе требовать любой маневр — маршрут не должен нарушать ПДД, вести под запрещающий знак, по закрытому проезду или туда, где автомобиль физически может получить повреждения. Водитель отвечает за безопасность поездки, поэтому фраза «я тут всегда езжу» сама по себе еще не аргумент.

С агрегаторами все еще сложнее. В обычной поездке водитель ориентируется не только на пожелания пассажира, но и на маршрут, который построило приложение. Если по дороге нужно заехать в банк, магазин или забрать знакомого, лучше добавить промежуточную точку прямо в приложении. В популярных сервисах можно указать несколько промежуточных остановок, а если маршрут меняется уже во время поездки, итоговая стоимость может отличаться от первоначальной.

Остановка на минуточку тоже не всегда бесплатная любезность. В приложениях у водителей напрямую описан режим ожидания, и если пассажир попросил остановиться в пути, водитель может включить его, и после нескольких минут оно становится платным, а сумма автоматически добавляется к стоимости поездки.

Ремень безопасности

Классика жанра: «Да тут ехать пять минут, я не буду пристегиваться». Но в такси этот аргумент не работает. Короткая поездка, заднее сиденье и знакомая дорога не отменяют главного — правила дорожного движения РК прямо обязывают пассажиров пристегиваться в автомобиле, оборудованном ремнями безопасности. Причем, многие казахстанцы ошибочно считают, что пристегиваться необходимо только на переднем сидении. У водителя тоже есть отдельная обязанность — быть пристегнутым самому и не перевозить пассажиров, которые не пристегнулись (согласно подпункту 5 пункта 9 главы 2 ПДД РК).

За нарушение предусмотрена административная ответственность. По статье 593 КоАП РК несоблюдение правил пользования ремнями безопасности влечет штраф в размере 5 МРП (в 2026 году это 21 625 тенге). Поэтому для таксиста просьба «пристегнитесь, пожалуйста» — не занудство и не попытка воспитать взрослого человека, а нормальная защита от штрафа и рисков в случае ДТП.

Если пассажир принципиально отказывается пристегиваться, водитель вправе не продолжать поездку. Более того, для него это самый безопасный вариант, ведь камеры и дорожная полиция могут зафиксировать нарушение, а разбираться потом придется не тому, кто ехал всего пять минут, а человеку за рулем. Поэтому спорить с ремнем в такси бессмысленно — это тот случай, когда комфорт заканчивается ровно там, где начинаются безопасность и чужая ответственность.

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