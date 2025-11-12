Таксист уехал с ребенком: жительница Караганды требует справедливости

История, рассказанная горожанкой в социальных сетях, вызвала бурное обсуждение среди пользователей. По словам женщины, 4 ноября около 16.40 она вызвала такси через приложение Indriver. На руках у нее был годовалый малыш, а четырехлетнюю дочь она усаживала на заднее сиденье.

— Как только я посадила дочку, водитель неожиданно тронулся с места и уехал. Я пыталась бежать за машиной, но безуспешно. Звонила ему десятки раз — он не отвечал, потом закрыл заказ и исчез с карты, — рассказала мать.

По ее словам, ребенок находился с незнакомым мужчиной почти час, прежде чем машину нашли на объездной дороге по улице Гоголя. Женщина обратилась в полицию, но, как она утверждает, там заявили, что «состава преступления нет, это просто шутка».

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области подтвердили, что сообщение о происшествии поступило 6 ноября в 16:48.

— По словам женщины, она посадила в машину дочь, а когда попыталась сесть с другой стороны, водитель тронулся с места. После установления владельца автомобиля тот связался с водителем. Таксист, проехав часть пути, заметил, что на заднем сиденье находится ребенок без взрослого, немедленно развернулся и вернул девочку матери, — сообщили в ведомстве.

В отношении водителя возбуждено административное дело за нарушение правил перевозки пассажиров и незаконную предпринимательскую деятельность.

Между тем, в соцсетях продолжают обсуждать, можно ли подобное объяснить «шуткой», когда на кону была безопасность ребенка.

Ранее сообщалось, что Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля совместно с административной полицией при координации Главной транспортной прокуратуры провел масштабные рейды по всей стране.