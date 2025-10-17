РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:20, 17 Октябрь 2025 | GMT +5

    На пределе: водители такси в РК совершают до шести междугородных рейсов в день

    Комитет автомобильного транспорта и транспортного контроля совместно с административной полицией при координации Главной транспортной прокуратуры провёл масштабные рейды по всей стране, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    такси
    Фото: parlament.taxi

    Главная цель республиканской акции «Перевозчик» — безопасность пассажиров и профилактика ДТП.

    В ходе проверки выявлено более 13,6 тыс. нарушений, в том числе:
    • 1 167 — нарушений правил перевозки пассажиров и багажа;
    • 394 — факта нелегальных перевозок (в основном такси);
    • 1 962 — случаев отсутствия техосмотра или несоответствия техническим требованиям.

    Особое внимание уделено автомобилям с правым рулем (Toyota Alphard, Estima и др.) — зафиксировано 213 выездов на встречную полосу.

    Также инспекторы отмечают тревожную тенденцию: выявлены факты, когда водители такси выполняли по 5–6 междугородных рейсов в день, нарушая режим труда и отдыха.

    - Усталость водителя на длинных маршрутах по степени риска сопоставима с вождением в состоянии опьянения, — подчеркнули в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.

    Выявлено 268 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 506 случаев использования телефона за рулём.

    Контрольные мероприятия продолжатся в усиленном режиме.

    Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха озвучил информацию о том, что сфера частных автоперевозок в Казахстане остается небезопасной.

    Теги:
    ДТП Здоровье Такси Сфера услуг Минтранспорта РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают