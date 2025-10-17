На пределе: водители такси в РК совершают до шести междугородных рейсов в день

Главная цель республиканской акции «Перевозчик» — безопасность пассажиров и профилактика ДТП.

В ходе проверки выявлено более 13,6 тыс. нарушений, в том числе:

• 1 167 — нарушений правил перевозки пассажиров и багажа;

• 394 — факта нелегальных перевозок (в основном такси);

• 1 962 — случаев отсутствия техосмотра или несоответствия техническим требованиям.

Особое внимание уделено автомобилям с правым рулем (Toyota Alphard, Estima и др.) — зафиксировано 213 выездов на встречную полосу.

Также инспекторы отмечают тревожную тенденцию: выявлены факты, когда водители такси выполняли по 5–6 междугородных рейсов в день, нарушая режим труда и отдыха.

- Усталость водителя на длинных маршрутах по степени риска сопоставима с вождением в состоянии опьянения, — подчеркнули в Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля.

Выявлено 268 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 506 случаев использования телефона за рулём.

Контрольные мероприятия продолжатся в усиленном режиме.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха озвучил информацию о том, что сфера частных автоперевозок в Казахстане остается небезопасной.