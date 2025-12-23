Таиланд и Камбоджа проведут переговоры о перемирии 24 декабря
Детали перемирия обсудят Таиланд и Камбоджа на очередной встрече 24 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Выступая на пресс-брифинге после специальной встречи министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проведенной для урегулирования продолжающегося конфликта, Сихасак Пхуангкеткео отметил, что Таиланд рассчитывает на решение соответствующих вопросов по двусторонним каналам, добавив, что переговоры о прекращении огня будут вестись в рамках Генерального пограничного комитета.
Специальная встреча министров иностранных дел стран-членов АСЕАН по конфликту Таиланда и Камбоджи состоялась в понедельник, 21 декабря, в Куала-Лумпуре.
Ранее сообщалось, что в Таиланде распустили парламент на фоне напряженной ситуации с Камбоджей.