    00:12, 23 Декабрь 2025 | GMT +5

    Таиланд и Камбоджа проведут переговоры о перемирии 24 декабря

    Детали перемирия обсудят Таиланд и Камбоджа на очередной встрече 24 декабря. Об этом заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Пхуангкеткео, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Таиланд Камбоджамен дипломатиялық қатынас мәртебесін төмендетті
    Коллаж: Kazinform/ Freepik

    Выступая на пресс-брифинге после специальной встречи министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проведенной для урегулирования продолжающегося конфликта, Сихасак Пхуангкеткео отметил, что Таиланд рассчитывает на решение соответствующих вопросов по двусторонним каналам, добавив, что переговоры о прекращении огня будут вестись в рамках Генерального пограничного комитета.

    Специальная встреча министров иностранных дел стран-членов АСЕАН по конфликту Таиланда и Камбоджи состоялась в понедельник, 21 декабря, в Куала-Лумпуре.

    Ранее сообщалось, что в Таиланде распустили парламент на фоне напряженной ситуации с Камбоджей.

    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
