Таиланд и Камбоджа проведут переговоры о перемирии 24 декабря

Выступая на пресс-брифинге после специальной встречи министров иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), проведенной для урегулирования продолжающегося конфликта, Сихасак Пхуангкеткео отметил, что Таиланд рассчитывает на решение соответствующих вопросов по двусторонним каналам, добавив, что переговоры о прекращении огня будут вестись в рамках Генерального пограничного комитета.

Специальная встреча министров иностранных дел стран-членов АСЕАН по конфликту Таиланда и Камбоджи состоялась в понедельник, 21 декабря, в Куала-Лумпуре.

Ранее сообщалось, что в Таиланде распустили парламент на фоне напряженной ситуации с Камбоджей.