Таиланд и Камбоджа: бомбардировки продолжились после призыва Трампа к миру
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о готовности Таиланда и Камбоджи к перемирию, боевые действия на границе продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.
Об этом сообщили в министерстве обороны Камбоджи, подчеркнув, что тайские военные «не прекратили бомбардировки и продолжают их».
В Бангкоке, в свою очередь, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул после телефонного разговора с Трампом заявил журналистам, что никакого перемирия в приграничном конфликте в настоящее время нет. По его словам, именно Камбоджа первой нарушила соглашение о прекращении огня и должна сделать шаг к деэскалации.
Новый виток напряженности между двумя странами произошел 8 декабря, когда таиландские ВВС нанесли авиаудары по ряду «военных объектов» на территории Камбоджи. С тех пор Бангкок и Пномпень взаимно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что после его телефонных переговоров стороны согласились прекратить боевые действия в течение суток.
Конфликт между Таиландом и Камбоджей, продолжающийся уже около ста лет, обострялся минувшим летом. В конце октября при посредничестве США страны подписали мирное соглашение, призванное обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.