Таиланд и Камбоджа: бомбардировки продолжились после призыва Трампа к миру

Об этом сообщили в министерстве обороны Камбоджи, подчеркнув, что тайские военные «не прекратили бомбардировки и продолжают их».

В Бангкоке, в свою очередь, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул после телефонного разговора с Трампом заявил журналистам, что никакого перемирия в приграничном конфликте в настоящее время нет. По его словам, именно Камбоджа первой нарушила соглашение о прекращении огня и должна сделать шаг к деэскалации.

Новый виток напряженности между двумя странами произошел 8 декабря, когда таиландские ВВС нанесли авиаудары по ряду «военных объектов» на территории Камбоджи. С тех пор Бангкок и Пномпень взаимно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что после его телефонных переговоров стороны согласились прекратить боевые действия в течение суток.

Конфликт между Таиландом и Камбоджей, продолжающийся уже около ста лет, обострялся минувшим летом. В конце октября при посредничестве США страны подписали мирное соглашение, призванное обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.