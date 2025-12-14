РУ
    Таиланд и Камбоджа: бомбардировки продолжились после призыва Трампа к миру

    Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о готовности Таиланда и Камбоджи к  перемирию, боевые действия на границе продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW. 

    Таиланд и Камбоджа: бомбардировки продолжаются несмотря на призыв Трампа к перемирию
    Фото: DW

    Об этом сообщили в министерстве обороны Камбоджи, подчеркнув, что тайские военные «не прекратили бомбардировки и продолжают их».

    В Бангкоке, в свою очередь, премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул после телефонного разговора с Трампом заявил журналистам, что никакого перемирия в приграничном конфликте в настоящее время нет. По его словам, именно Камбоджа первой нарушила соглашение о прекращении огня и должна сделать шаг к деэскалации.

    Новый виток напряженности между двумя странами произошел 8 декабря, когда таиландские ВВС нанесли авиаудары по ряду «военных объектов» на территории Камбоджи. С тех пор Бангкок и Пномпень взаимно обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

    Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что после его телефонных переговоров стороны  согласились прекратить боевые действия в течение суток.

    Конфликт между Таиландом и Камбоджей, продолжающийся уже около ста лет, обострялся минувшим летом. В конце октября при посредничестве США страны подписали мирное соглашение, призванное обеспечить долгосрочную стабильность в регионе.

