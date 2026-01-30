РУ
    21:17, 29 Январь 2026

    Таджикистан изучает опыт атомной энергетики в Казахстане

    Вопрос развития атомной энергетики является интересным и перспективным для Таджикистана. Об этом на пресс-конференции сказал министр энергетики и водных ресурсов РТ Далер Джума, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Мадибек Джанибеков/Kazinform

    Он отметил, что в Таджикистане, обладающим огромными гидроэнергетическими ресурсам, основной акцент в развитии отрасли сделан на ГЭС. Однако вопрос развития атомной энергетики остается важным, интересным и перспективным для Таджикистана.

    — Мы очень внимательно смотрим за развитием этой отрасли в Казахстане и Узбекистане. Считаю, что в том ключе как развивается энергетика в нашей стране и вообще в Центральной Азии, актуальность атомной энергетики будет увеличиваться, и не будем исключать такое развитие сценария — сказал Джума, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее Казахстан и Япония подписали ряд двусторонних документов в сфере атомной энергии.

    Повлияют ли санкции против «Росатома» на строительство АЭС в Узбекистане — читайте здесь

