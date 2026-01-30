Таджикистан изучает опыт атомной энергетики в Казахстане

Он отметил, что в Таджикистане, обладающим огромными гидроэнергетическими ресурсам, основной акцент в развитии отрасли сделан на ГЭС. Однако вопрос развития атомной энергетики остается важным, интересным и перспективным для Таджикистана.

— Мы очень внимательно смотрим за развитием этой отрасли в Казахстане и Узбекистане. Считаю, что в том ключе как развивается энергетика в нашей стране и вообще в Центральной Азии, актуальность атомной энергетики будет увеличиваться, и не будем исключать такое развитие сценария — сказал Джума, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее Казахстан и Япония подписали ряд двусторонних документов в сфере атомной энергии.

