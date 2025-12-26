Повлияют ли санкции против «Росатома» на строительство АЭС в Узбекистане

— Мы уже длительное время находимся под санкциями. Речь идет не только о «Росатоме», но и в целом о стране. К настоящему времени корпорация успела локализовать все технологические процессы, необходимые для строительства атомной электростанции. Соответственно санкции не повлияют на строительство АЭС в Узбекистане, — заявил вице-президент акционерного общества «Атомстройэкспорт» Павел Безруков.

Фото: Алихан Аскар/Kazinform

Напомним, ранее сообщалось о проведении в Узбекистане общественных слушаний по предложению строительства АЭС. В ходе мероприятия официальные представители ответили на вопросы жителей. По итогам общественных слушаний будет подготовлен специальный доклад.

Общая мощность АЭС, которая будет построена в Узбекистане, составит 2110 МВт. В год станция будет производить 16–17 млрд кВт·ч электроэнергии. В период строительства стратегического объекта будет создано около 13 тысяч рабочих мест, после полного ввода в эксплуатацию — порядка 2 тысяч.

Также отмечается, что строящаяся в Узбекистане АЭС сможет обеспечивать электроэнергией Джизакскую, Самаркандскую и Навоийскую области.

Кроме того, ранее сообщалось о начале первого этапа строительства атомной электростанции в Узбекистане.

Россия планирует построить в Узбекистане ещё одну АЭС.

Напомним, недавно председатель Агентства по атомной энергии РК Алмасадам Саткалиев заявил, что заливка первого бетона на первой в Казахстане АЭС может состояться ориентировочно в 2029 году.