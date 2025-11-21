РУ
телерадиокомплекс президента РК
    11:36, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Когда начнется строительство первой АЭС в Казахстане, рассказал Саткалиев

    Председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев в кулуарах Акорды рассказал, когда «Росатом» приступит к строительству первой АЭС в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    АЭС
    Фото: Adobe stock

    По его словам, сегодня работы идут в соответствии с графиком. Пробурено порядка 50 скважин.

    — Уже взяли забор грунта, он анализируется. Порядка на 2000 точек провели анализ на наличие радионуклидов. Провели гидрологический, гидротехнический, инженерный анализ, топографический анализ местности. Установлены два гидропоста. В целом работа идет в соответствии с графиком. Мы ожидаем, что, вот, как мы уже и говорили, с начала работ в течение 18 месяцев проектно-изыскательские работы будут завершены, и мы уже получим окончательную конфигурацию станции, — сообщил Саткалиев.

    Он отметил, что начало строительства будет зависеть от проектных работ.

    — У атомщиков это называется «первый бетон». Мы ориентируемся на 2029 год по российскому проекту, — подчеркнул глава Агентства.

    Вместе с тем, начата работа по подготовке кадров в атомной сфере. Семь казахстанских вузов уже открыли специализированные отделения.

    — Более того, мы договорились с международными организациями, в частности с центром подготовки кадров в Венгрии, Франции, Японии, Китае и России, о подготовке казахстанских специалистов. Китай уже выделил порядка 200 грантов, и мы сейчас собираем заявки от наших молодых специалистов, тех, которые имеют желание получить профильную специальность по работе на атомных энергетических станциях с прохождением практики на энергетических объектах этих стран, — сказал Саткалиев.

    Ранее стало известно, что первую АЭС в Казахстане назовут «Балқаш» атом электр станциясы».

    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
