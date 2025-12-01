РУ
    Табун лошадей погиб, увязнув в солончаке в ЗКО

    В социальных сетях распространилась видеозапись, в которой сообщается о гибели табуна лошадей, увязших в солончаке, в Казталовском районе Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кадр из видео

    Как следует из слов автора видео, происшествие произошло на солончаке Шаламан, расположенном вблизи населённого пункта Саралжын Коктерекского сельского округа. По его словам, целый табун лошадей увяз в солончаке. При этом на видеозаписи видно, что одна из лошадей на тот момент ещё оставалась живой и стояла на месте.

    В связи с данным инцидентом корреспондент Kazinform направил официальный запрос в акимат Казталовского района.

    Как сообщил помощник акима Казталовского района, пресс-секретарь Асылбек Байгазиев, в настоящее время проводится подсчёт ущерба, причинённого в результате гибели скота.

    — В ходе подготовки к зимнему периоду с жителями населённых пунктов и руководителями крестьянских хозяйств заранее была проведена разъяснительная работа. В частности, было разъяснено, что скот необходимо содержать в загонах и стойлах. Вместе с тем, в период буранов не исключено, что часть скота могла откочевать или унесена в сторону. На сегодняшний день установить, какому именно хозяйству и какому населённому пункту принадлежат данные лошади, пока не представляется возможным, — сообщил Асылбек Байгазиев.

    Отмечается, что это уже второй подобный случай, произошедший на территории Казталовского района. Ранее, 14 декабря, на зимовке Жумыр, расположенной в 28 километрах от села Ажибай, входящего в состав Бирикского сельского округа, овцы оказались под снежными заносами, в результате чего был зафиксирован ущерб.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области было объявлено чрезвычайное положение.

    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
