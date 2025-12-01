Табун лошадей погиб, увязнув в солончаке в ЗКО

Как следует из слов автора видео, происшествие произошло на солончаке Шаламан, расположенном вблизи населённого пункта Саралжын Коктерекского сельского округа. По его словам, целый табун лошадей увяз в солончаке. При этом на видеозаписи видно, что одна из лошадей на тот момент ещё оставалась живой и стояла на месте.

В связи с данным инцидентом корреспондент Kazinform направил официальный запрос в акимат Казталовского района.

Как сообщил помощник акима Казталовского района, пресс-секретарь Асылбек Байгазиев, в настоящее время проводится подсчёт ущерба, причинённого в результате гибели скота.

— В ходе подготовки к зимнему периоду с жителями населённых пунктов и руководителями крестьянских хозяйств заранее была проведена разъяснительная работа. В частности, было разъяснено, что скот необходимо содержать в загонах и стойлах. Вместе с тем, в период буранов не исключено, что часть скота могла откочевать или унесена в сторону. На сегодняшний день установить, какому именно хозяйству и какому населённому пункту принадлежат данные лошади, пока не представляется возможным, — сообщил Асылбек Байгазиев.

Отмечается, что это уже второй подобный случай, произошедший на территории Казталовского района. Ранее, 14 декабря, на зимовке Жумыр, расположенной в 28 километрах от села Ажибай, входящего в состав Бирикского сельского округа, овцы оказались под снежными заносами, в результате чего был зафиксирован ущерб.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области было объявлено чрезвычайное положение.