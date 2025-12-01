РУ
    Чрезвычайное положение объявлено в одном из районов ЗКО

    В Бокейординском районе Западно-Казахстанской области после сильной метели ведутся восстановительные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ь
    Фото от жителей ЗКО

    Как сообщили в районном акимате, 13–14 декабря из-за резкого ухудшения погоды и сильной метели один человек пропал без вести, позже нашли его тело. Метель с сильным ветром снесла крыши пяти жилых домов и четырех социальных объектов.

    В связи с этим под председательством акима района Нурлыбека Даумова состоялось заседание районной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Решением акима района № 7 от 15 декабря, в Бокейординском районе было объявлено чрезвычайное положение природного характера.

    — На сегодняшний день начаты ремонтные работы крыш социальных объектов, принимаются обращения от частных жителей. Для приобретения нового резервуара резервной водонапорной башни в районном центре, селе Сайкын, направлена заявка в областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Подача питьевой воды осуществляется в штатном режиме. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено во всех населенных пунктах, — сообщили в районном акимате.

    Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области из-за непогоды более 16 тысяч абонентов остались без электричества. 

