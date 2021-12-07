Свыше 992 тонн сельхозпродукции реализовали фермеры Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Свыше 992 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму более 128 миллионов тенге реализовали фермеры Алматинской области за шесть лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные на встрече с журналистами в Алматы предоставил фермер, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива Марат Мансуров.

В Алматинской области на сегодня реализуется комплексная программа развития сельских регионов. 10 лет назад в области был создан кооператив фермеров.

«Наше объединение начиналось с 4 фермеров, а сегодня в кооперативе 35 фермеров. Вместе мы развиваем экологические формы сельского хозяйства. Я участвую в проекте с самого начала и за это время изменил свой взгляд на фермерское дело, научился выстраивать логистику, учитывать разные моменты, а мой личный принцип выращивания экологически чистой продукции только усилился», - сказал Марат Мансуров.

По его словам, фермеры выращивают в основном овощи и ягоды.

СПК на сегодня помогает сельским жителям улучшить качество жизни за счет обучения современным методам выращивания овощей, а также основам маркетинга, логистики и продаж. За годы реализации проекта около пяти тысяч сельских жителей прошли обучение, стажировку и дополнительные курсы в специально открытом в рамках программы агробизнес-центре в селе Шелек. В хозяйствах района через демонстрацию лучших практик, направленных на оптимальное использование ресурсов, внедрено 25 передовых агротехнологий.

По оценкам специалистов НПП «Атамекен», кооператив фермеров является практически единственным в стране примером эффективного объединения частных фермеров и создания реальной цепочки производства сельхозпродукции «от поля до прилавка», которую поручил обеспечить Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

«Программа должна найти свое продолжение. В этом направлении мы ставим себе амбициозную задачу – создать другие сельхозкооперативы в нашей области. Мы организовали образовательные мероприятия и ведем разъяснительную работу среди предпринимателей, в том числе среди выпускников проекта «Бастау бизнес», которые как раз могли бы объединиться по отраслевым признакам», - рассказал заместитель директора Палаты предпринимателей Алматинской области Даурен Оналбаев.

Руководитель отдела растениеводства управления сельского хозяйства Алматинской области Ерлан Османбеков отметил, что развитие сельскохозяйственной кооперации и дальнейший переход на производство органической продукции являются приоритетными направлениями для развития сельского хозяйства области.

Напомним, еще в 2014 году Минсельхоз презентовал законопроект «О сельскохозяйственной кооперации».



