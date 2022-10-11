СВМДА может выступить как действенный инструмент паназиатской политики - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Столица Казахстана Астана готовится принять VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится 12-13 октября. В этом году организации исполняется 30 лет. Какие вопросы будут обсуждаться на саммите, и какое это будет иметь значение для Казахстана, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Для чего было создано СВМДА

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) – это международный форум, объединяющий государства азиатского континента. Своей задачей организация ставит укрепление взаимоотношений и сотрудничества азиатских и евразийских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

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Именно Казахстан стал инициатором создания СВДМА в 1992 году. Первый саммит был проведен через 10 лет в 2002 году в Алматы. Второй саммит также был организован в Алматы в июне 2006 года, третий саммит состоялся в Стамбуле в июне 2010 года, четвертый - в Шанхае в мае 2014 года и пятый проходил в Душанбе в июне 2019 года.

С момента создания организация увеличилась до 27 государств-членов и 9 государств наблюдателей, охватив более 90% территории Азии, а это - около двух третей мирового ВВП.

У СВМДА 5 организаций-партнеров и 5 организаций-наблюдателей.

Как укрепляется мир и доверие в Азии

Саммиты СВМДА проводятся раз в четыре года, встречи министров иностранных дел стран-участниц - каждые два года. Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии находится в столице Казахстана Астане.

Каждые два года одна из стран председательствует в организации. В этом году подходит к завершению председательство Казахстана. Предыдущим государством-председателем СВМДА был Таджикистан.

5 октября Совещанию по взаимодействию и мерам доверия в Азии исполнилось 30 лет. На мероприятии, посвященном юбилею организации, заместитель министра иностранных дел РК Адиль Турсунов, отметил, что за все эти годы СВМДА стало широкой и инклюзивной международной платформой, на которой регулярно идет диалог, консультации и осуществляются меры доверия в пяти обширных измерениях.

«СВМДА удалось выработать и эффективно модернизировать Каталог мер доверия. В ходе развития СВМДА были созданы новые институты: Деловой совет, Деловой форум и Молодежный совет. В период казахстанского председательства по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан Совет мудрецов СВМДА. Форум аналитических центров обрел статус постоянного института. Туркменистан стал наблюдателем СВМДА, запущена процедура обретения Кувейтом полноправного членства, а также значительно расширились внешние связи СВМДА. Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии значительно повысило свою узнаваемость и имеет хорошую репутацию на международной арене», - сказал Адиль Турсунов.

Заместитель министра иностранных дел РК добавил, что сейчас пришло время запуска процесса постепенной трансформации СВМДА в полноценную организацию, который необходим для того, чтобы внести свой вклад в глобальную посредническую и миротворческую деятельность. Ожидается, что это и станет одной из основных тем шестого саммита.

Кто приедет в Астану

В шестом саммите СВМДА примут участие 11 глав государств, один вице-президент (Вьетнам), один заместитель председателя (КНР) и пять министров.

По данным официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова для участия в мероприятии в Астану прибудут президенты Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, Таджикистана, России, Турции и Узбекистана.

Кроме того, на мероприятие приедут представители организаций-наблюдателей и организаций-партнеров, а также гости.

«В общей сложности ожидается прибытие около 50 делегаций. Предполагается, что саммит СВМДА станет одним из наиболее масштабных внешнеполитических событий не только в Казахстане, но и на континенте в целом в постпандемийный период. Предстоящий саммит - главное мероприятие казахстанского председательства, которое в том числе подведет итог нашей двухлетней работы на посту председателя СВМДА. В ходе саммита планируется принятие ряда документов и решений», - проинформировал официальный представитель МИД.

Чему посвящен текущий саммит

На мероприятии, посвященном 30-летию СВМДА, которое состоялось в Астане, исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай подтвердил, что государства-члены СВМДА согласовали обширную повестку предстоящего саммита.

По его мнению, саммит станет в какой-то степени историческим.

«Государства-члены согласовали очень обширную повестку предстоящего саммита. Я ожидаю, что этот саммит будет в какой-то степени историческим. Не буду загадывать на будущее, но кое-какие рекорды, беспрецедентную ситуацию мы можем создать в позитивном смысле», - сказал Кайрат Сарыбай.

Он подчеркнул, что главная задача СВМДА - развивать доверие между государствами-членами, а задача на сегодняшний день - обновить инструментарий.

«Считаю, что СВМДА естественным образом должно обновить свой инструментарий. На сегодняшний день имеется обновленный каталог мер доверия. Его министры иностранных дел государств СВМДА обновили в прошлом году. Были внесены серьезные новые элементы, новации с учетом текущего развития», - сообщил исполнительный директор.

4 октября текущего года Специальной рабочей группой Совещания было проведено заключительное заседание по подготовке итоговых документов шестого саммита.

Другим важнейшим вопросом саммита является трансформация СВМДА в полноценную международную организацию. Представители нашей страны не раз отмечали, что осуществление трансформации является стратегической целью Казахстана.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на 77-й Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре т. г. в своем выступлении отметил, что СВДМА должно трансформироваться в полноценную международную организацию.

«Нам необходимо перейти от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций, а также интеграции наших оценок в рамках стратегического планирования и выработки политических курсов. Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству», - сказал Президент Казахстана.

Фото:akorda.kz

7 сентября Главе государства была представлена информация о планах трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.

Итак, на повестке два основных вопроса - обновленный каталог мер доверия в Азии и трансформация СВМДА в полноценную международную организацию. При этом, оба вопроса актуальны в текущих условиях дефицита мира.

СВМДА может стать действенным инструментом паназиатской политики

По мнению руководителя отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при Президенте РК Айдара Курмашева, предстоящий саммит очень важен в текущих условиях.

«Мир столкнулся с кризисом мультилатерализма. Вопросы глобальных и региональных цепочек поставок все больше политизируются. Обеспечение продовольственной безопасности подвергается эрозии, что создает колоссальные риски и угрозы, как для государств, так и для их населения. Отмечается всплеск инфляции, которая давит на все социальные страны, в особенности на малоимущую часть населения. Геополитика цепочек поставок может стать барьером на пути решения глобальных проблем. Поэтому, ожидается, что саммит СВМДА будет посвящен данному кругу вопросов», - сказал Айдар Курмашев.

Казахстан, желая внести свою лепту, подтвердил, что готов стать надежным поставщиком зерна и других социально значимых продтоваров. Особый акцент был сделан на то, что поставки, прежде всего, будут направлены в самые бедные страны.

«Наряду с этим предложением Президент призывал мировое сообщество к возвращению основополагающих принципов ООН, несоблюдение которых стало первопричиной текущей неопределенности не только в мировой политике, но и экономике. Разрозненность, размежевание, поляризация и фрагментация мирового сообщества по различным линиям разлома не способствуют выработке консолидированных и взаимодополняющих решений в ответ на глобальные вызовы. Поэтому на сегодняшний день Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии может, являясь мощной диалоговой площадкой по своим параметрам и значению, выступить как действенный инструмент паназиатской политики», - считает эксперт.

В целом, по его мнению, ключевыми целевыми направлениями саммита СВМДА с точки зрения Казахстана являются:

1) Презентация видения Казахстана дальнейшего развития мировой системы в тяжелейших геополитических условиях, внесение конструктивных предложений по принятию общеприемлемых мер для обеспечения мирного и стабильного развития;

2) Разъяснение сущности проводимых внутриполитических и экономических реформ, смыслового содержания Нового Казахстана, а также внешнеполитической стратегии РК, направленной на открытое, прагматичное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми странами мира;

3) Укрепление торгово-экономических связей с мировым бизнес-сообществом для реализации совместных проектов в несырьевом, экспортном секторе экономики Казахстана.

Почему так важна трансформация СВМДА

Что касается трансформации в полноценную региональную организацию, спикер подчеркивает, что СВМДА уже имеет статус, роль, функции, методы работы, структуру и другие свойства полноценной международной организации.

«В частности, имеются уставные документы СВМДА - Алматинский акт 2002 года, придавший СВМДА необходимую структуру и институты для эффективного функционирования, и Декларация принципов 1999 года, являющаяся неотъемлемой частью Алматинского акта, а также уставной документ Секретариата – Соглашение о Секретариате 2006 года. Также приняты общие принципы государств-членов, отраженные в Декларации принципов, регулирующих взаимоотношения между государствами-членами СВМДА, от 1999 года, и общие цели, и стремления государств-членов, закрепленные в Алматинском акте 2002 года», - отметил Айдар Курмашев.

СВМДА имеет постоянную структуру руководящих органов - Саммит, Министерская встреча и Комитет старших должностных лиц (КСДЛ), и рабочих органов – Специальная рабочая группа и встречи экспертов.

«Это можно назвать основными признаками международной организации. Однако важно понимать, что создание организации подразумевает необходимость ее жизнеспособности, готовность ее членов принимать совместные решительные меры для достижения намеченных целей. Поэтому требуется, чтобы все члены эксплицитно выразили готовность работать вместе в рамках организации», - заключил эксперт.

В условиях тревожных тенденций нарастания конфликтов, эрозии механизмов безопасности, торговых и санкционных войн, а также всплеска международного терроризма СВМДА может стать эффективным инструментом для укрепления доверия в Азии, которое отразится на всем мире.