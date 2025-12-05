РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:00, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше 86 млн тенге задолжало предприятие-банкрот своим сотрудникам в Шымкенте

    Прокуроры Шымкента добились погашения задолженности по заработной плате, передает агентство Kazinform.

    тенге
    Фото: pexels

    Прокуратурой города Шымкент выявлены нарушения законности при исполнении обязательств по погашению кредиторской задолженности в размере 86,3 млн тенге перед 68 работниками в предприятиях, находящихся в процедуре банкротства.

    Актами прокурорского надзора к административной ответственности по части 1 статьи 176 КоАП РК (административный штраф — 550 480 тенге) привлечены руководитель юридического лица, в отношении которого проводится процедура банкротства, не передавший на протяжении более двух лет банкротному управляющему автомобиль марки «LEXUS LX 570», а также по части 23 статьи 179 КоАП РК (административный штраф — 82 572 тенге) банкротный управляющий ТОО «Конти-Строй», не исполнявший требования кредиторов по погашению задолженности по заработной плате перед 22 работниками на сумму 26,1 млн тенге путем затягивания срока продажи 8 автомобилей.

    Кроме того, устранены выявленные нарушения законности, в том числе путем погашения ТОО «УЛАН-СЕРВИС» задолженности по заработной плате перед 2 работниками на сумму 5,4 млн тенге и приведения в соответствие с типовой формой реестров требований кредиторов, опубликованных на интернет-ресурсе.

    Ранее в Карасуском районе Костанайской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в 56 млн тенге.

    Теги:
    Зарплата Регионы Казахстана Шымкент Банкротство Прокуратура Долги
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
