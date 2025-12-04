РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:02, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Работникам предприятия задолжали более 56 млн тенге зарплаты в Костанайской области

    В Карасуском районе Костанайской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате в 56 млн тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    зарплата
    Фото: Kazinform

    Сообщение поступило на телефон доверия районной прокуратуры Карасуского района. Работники местного предприятия заявили о задолженности — работникам не выплачивали заработную плату на сумму 56 миллионов тенге.

    После оперативного вмешательства надзорного органа долг был погашен в полном объёме — удалось защитить трудовые права 160 работников. Прокуроры напомнили, что при нарушении трудового законодательства граждане могут обращаться на телефон доверия, где их обращения будут рассмотрены и при необходимости приняты меры реагирования.

    Ранее две частные школы были оштрафованы из-за задержки зарплат своему персоналу в Актобе: педагоги не получали деньги более 4 месяцев.

