Работникам предприятия задолжали более 56 млн тенге зарплаты в Костанайской области

Сообщение поступило на телефон доверия районной прокуратуры Карасуского района. Работники местного предприятия заявили о задолженности — работникам не выплачивали заработную плату на сумму 56 миллионов тенге.

После оперативного вмешательства надзорного органа долг был погашен в полном объёме — удалось защитить трудовые права 160 работников. Прокуроры напомнили, что при нарушении трудового законодательства граждане могут обращаться на телефон доверия, где их обращения будут рассмотрены и при необходимости приняты меры реагирования.

Ранее две частные школы были оштрафованы из-за задержки зарплат своему персоналу в Актобе: педагоги не получали деньги более 4 месяцев.