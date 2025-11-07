Свыше 529 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг

— С начала 2025 года через Портал социальных услуг выполнено 529,1 тыс. заказов лиц с инвалидностью, в том числе: порядка 389,5 тыс. на технические средства реабилитации (далее — ТСР), 9,6 тыс. — на услуги жестового языка, 26 тыс. — на услуги индивидуального помощника, 104 тыс. — на санаторно-курортное лечение, — сообщили в ведомстве.

Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

— На сегодняшний день на Портале зарегистрированы 630 поставщиков специальных социальных услуг, 1066 поставщиков ТСР, более 32 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 758 — жестового языка и 139 — санаторно-курортного лечения, — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане проживают 743 тысячи лиц с инвалидностью.