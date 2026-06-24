Свыше 500 фейковых объявлений об аренде жилья заблокировали в Алматинской области

С начала года в Казахстане зарегистрировано более 1700 уголовных правонарушений, связанных с оказанием несуществующих услуг. Из них 130 фактов выявлены в Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в прокуратуре региона, в последнее время участились случаи интернет-мошенничества, связанные с размещением фиктивных объявлений о посуточной аренде жилья.

Мошенники публикуют привлекательные объявления с фотографиями квартир и домов по заниженным ценам, после чего под различными предлогами требуют от потенциальных арендаторов внести предоплату или задаток. Получив деньги, злоумышленники прекращают выходить на связь либо выясняется, что указанного жилья вовсе не существует.

Для предупреждения подобных преступлений прокуратура проводит совместную работу с крупнейшими интернет-площадками и цифровыми сервисами. В результате принятых мер уже выявлено и заблокировано 518 объявлений о посуточной аренде жилья, которые не соответствовали требованиям площадок и содержали признаки противоправной деятельности.

В настоящее время по всем выявленным авторам таких объявлений по поручению прокуратуры сотрудники киберполиции проводят проверочные мероприятия.

В надзорном органе призывает жителей и гостей региона проявлять бдительность при бронировании жилья через интернет.

Ранее в Министерстве внутренних дел предупредили казахстанцев о новой схеме мошенничества.