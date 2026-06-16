Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

В Министерстве внутренних дел предупредили граждан о новой схеме мошенничества, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В последнее время встречаются случаи мошенничества с использованием имен и фотографий руководителей силовых структур и правоохранительных органов, говорят в МВД РК.

Злоумышленники создают поддельные аккаунты в мессенджерах и социальных сетях, выдавая себя за должностных лиц, бывших коллег или знакомых, и под различными предлогами просят срочно перевести или одолжить денежные средства.

— Будьте бдительны! Не доверяйте сообщениям с просьбами о переводе денег, даже если они поступают от имени известных вам лиц. Не сообщайте посторонним SMS-коды, реквизиты банковских карт, пароли и другие персональные данные. Не переходите по подозрительным ссылкам и не устанавливайте неизвестные приложения. При получении подобных сообщений обязательно перепроверьте информацию, связавшись с человеком по известному вам номеру телефона или через официальные каналы связи. Берегите себя и своих близких! — отметили в МВД РК.

Ранее казахстанцев предупредили о новой схеме взлома аккаунтов в Telegram. Злоумышленники рассылают пользователям поддельные сообщения от имени якобы официальной службы поддержки Telegram. В таких сообщениях указывается, что в отношении учетной записи поступил запрос на удаление, а для его отмены необходимо срочно нажать специальную кнопку.

Также казахстанцев предупредили о новом способе взлома WhatsApp. Кибермошенники запустили новую схему захвата аккаунтов WhatsApp под названием «GhostPairing», которая не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. Проникновение в WhatsApp происходит легально путем активации функции привязки дополнительных устройств.

Ранее в МВД РК прокомментировали фейковые сообщения об «обязательных документах» для водителей.