    09:44, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстанцев предупредили о новом способе взлома WhatsApp

    Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой киберугрозе, связанной с мессенджером WhatsApp, передает агентство Кazinform со ссылкой на пресс-службу МВД.

    WhatsApp вотсап
    Фото: Pixabay

    По данным зарубежных источников, кибермошенники запустили новую схему захвата аккаунтов WhatsApp под названием «GhostPairing», которая не требует взлома паролей, подмены SIM-карт или сложных технических атак. Проникновение в WhatsApp происходит легально путем активации функции привязки дополнительных устройств.

    Сценарий прост: пользователю направляется сообщение, замаскированное под Facebook или WhatsApp, которое перенаправляет на поддельные страницы, визуально копирующие интерфейс этих сервисов. Для подтверждения доступа к контенту фейковый сайт предлагает ввести номер телефона и код подтверждения.

    После этого злоумышленник автоматически добавляется в аккаунт жертвы как доверенное устройство и получает полный доступ к WhatsApp, включая чтение сообщений, просмотр медиафайлов и контактов, отправку сообщений и доступ к фотогалерее. При этом телефон продолжает работать в обычном режиме и не вызывает подозрений.

    Единственный способ обнаружить захват WhatsApp — вручную проверить раздел «Связанные устройства». Любое неизвестное подключение указывает на компрометацию аккаунта и подлежит немедленному удалению.

    Полицейские призывают граждан соблюдать меры кибербезопасности, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям, звонкам и уведомлениям, не вводить код WhatsApp на сторонних сайтах, так как запрос кода вне приложения всегда является мошенничеством, использовать двухфакторную аутентификацию, регулярно проверять активность аккаунта и применять защитное программное обеспечение.

    Цена одной ошибки — полный контроль над личной перепиской.

    Ранее МВД РК прокомментировало фейковые сообщения об «обязательных документах» для водителей.

    Теги:
    МВД РК Соцсети Полиция Хакеры Прокуратура Кибербезопасность
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
