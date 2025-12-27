Свыше 500 елочных игрушек прошлого века хранится в музее Павлодара

Какой Новый год без ёлочных игрушек? Пряничные домики, разноцветные шары, фигуры животных. Иногда целую серию посвящали каким-то знаковым событиям.

Новогодние украшения — это не просто праздничный декор, а живая история. В них отражаются разные события. К примеру, в период освоения целины начали выпускать экземпляры в виде овощей. А с выходом песни «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь», появились игрушки-часы с застывшими стрелками без пяти двенадцать.

— Елочные игрушки, открытки. Это, конечно, тоже наша история. За каждым экспонатом стоит какая-то история. Отдельно взятой семьи, а иногда даже всей страны. Поэтому как экспонаты для нас очень ценны и новогодние украшения, елки, игрушки в том числе. В фондах нашего музея хранится более 500 елочных игрушек начиная с 50-х годов 20 века, — рассказывает главный хранитель историко-краеведческого музея им. Потанина Алия Жомартова.

Каждый экспонат — со своим характером и памятью. Эти игрушки когда-то доставали из коробок раз в году, аккуратно развешивали на елке, передавали из рук в руки, хранили как семейную ценность. Они видели радость детей, теплые домашние вечера и веру в чудо.

В 1962-м году после первого полета человека в космос, в стране начали выпускать игрушки, связанные с космосом.

Сегодня эти игрушки уже не украшают ёлки, но все так же согревают душу воспоминаниями о детстве, а Новый год, как и много лет назад, остается символом надежды, веры в будущее и самых больших мечтаний.

Ранее мы показали, как Астана готовится к новогодним праздникам, и рассказали о том, какие масштабные культурные мероприятия пройдут к Новому году в Алматы.