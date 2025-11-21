Свыше 50 случаев двойного гражданства выявлено в ВКО

Проверки ведут в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Сотрудники обходят жилые кварталы, проверяют документы, беседуют с жителями и напоминают о правилах личной безопасности и новых схемах кибермошенников.

Особое внимание уделяется миграционным нарушениям. Полицейские усилили контроль за иностранцами и лицами, прибывшими из других стран. Во время одного из рейдов в Усть-Каменогорске установили показательный случай — мужчина восемь лет назад получил паспорт другого государства, однако всё это время продолжал пользоваться документами гражданина Казахстана.

Суд вынес решение о его выдворении и лишении гражданства РК. По данным полиции, с начала года в регионе выявлено уже более пятидесяти подобных фактов.

— Закон Республики Казахстан не допускает наличие двойного гражданства. Но некоторые граждане скрывают получение иностранного паспорта, надеясь сохранить пенсионные выплаты и другие социальные льготы. Это прямое нарушение и оно влечёт серьёзные правовые последствия, — отметил заместитель начальника управления миграционной службы ДП ВКО Р. Айдарбеков.

В департаменте полиции ВКО призывают жителей соблюдать миграционное законодательство, своевременно сообщать о смене гражданства и не допускать нарушений, которые могут привести к строгим мерам ответственности.

Ранее сообщалось, что с начала года из Казахстана выдворены 14 тысяч иностранцев.