РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:00, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свыше 50 случаев двойного гражданства выявлено в ВКО

    В Восточно-Казахстанской обалсти полицейские фиксируют всё больше фактов двойного гражданства, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    гражданство РК
    Фото: Kazinform

    Проверки ведут в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Участок». Сотрудники обходят жилые кварталы, проверяют документы, беседуют с жителями и напоминают о правилах личной безопасности и новых схемах кибермошенников.

    Особое внимание уделяется миграционным нарушениям. Полицейские усилили контроль за иностранцами и лицами, прибывшими из других стран. Во время одного из рейдов в Усть-Каменогорске установили показательный случай — мужчина восемь лет назад получил паспорт другого государства, однако всё это время продолжал пользоваться документами гражданина Казахстана.

    Суд вынес решение о его выдворении и лишении гражданства РК. По данным полиции, с начала года в регионе выявлено уже более пятидесяти подобных фактов.

    — Закон Республики Казахстан не допускает наличие двойного гражданства. Но некоторые граждане скрывают получение иностранного паспорта, надеясь сохранить пенсионные выплаты и другие социальные льготы. Это прямое нарушение и оно влечёт серьёзные правовые последствия, — отметил заместитель начальника управления миграционной службы ДП ВКО Р. Айдарбеков.

    В департаменте полиции ВКО призывают жителей соблюдать миграционное законодательство, своевременно сообщать о смене гражданства и не допускать нарушений, которые могут привести к строгим мерам ответственности.

    Ранее сообщалось, что с начала года из Казахстана выдворены 14 тысяч иностранцев.

    Теги:
    Гражданство Казахстана ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают