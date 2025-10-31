С начала года из Казахстана выдворены 14 тысяч иностранцев — МВД РК

— За девять месяцев с начала года полицией привлечено к административной ответственности 306 тысяч иностранцев, из них 70 тысяч за нарушение законодательства в области миграции, 14 тысяч выдворено за пределы страны. Наложены штрафы на сумму 4,7 миллиарда тенге. Кроме того, для 16 тысяч иностранцев сокращен срок пребывания в стране. Утратили силу документы на постоянное проживание для 3 400 иностранцев за нарушения законности, — сказал А. Аталыков.

По его словам, с начала года свыше 3 тысяч работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное привлечение иностранной рабочей силы, на них наложены штрафы на общую сумму более 359 миллионов тенге, восемь работодателей за неоднократное незаконное привлечение иностранной рабочей силы привлекаются к уголовной ответственности.

Председатель Комитета также сообщил, что пять регионов, где больше всего работодатели незаконно привлекают иностранную рабочую силу — это города Алматы, Астана, Шымкент, Карагандинская, Туркестанская области.

Всего, как сообщил Аталыков, с начала года Казахстан посетило свыше 12,3 миллиона иностранцев, большая часть выезжает либо проезжают транзитом. На сегодня в Казахстане постоянно проживают 223 тысячи иностранцев, из них 80 тысяч — кандасы.