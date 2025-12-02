Свыше 35 тысяч иностранных студентов учатся в Казахстане
Казахстан стремительно усиливает свои позиции как один из ключевых образовательных центров Евразии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.
В 2025 учебном году в вузах страны обучаются 35 075 иностранных студентов из 88 государств, что демонстрирует устойчивый рост интернационализации и подтверждает конкурентоспособность отечественной системы высшего образования.
Рост числа иностранных обучающихся на 11% по сравнению с 2024 годом является прямым индикатором того, что Казахстан входит в фазу формирования полноценного образовательного центра, предоставляющего качественные образовательные программы, международную академическую среду и широкие возможности для дальнейшей профессиональной карьеры.
Структура иностранных студентов показывает существенное расширение образовательной географии. Лидирующие страны по числу обучающихся:
- Индия — 9 959
- Туркменистан — 9 089
- Узбекистан — 4 136
- Китай — 3 367
- Россия — 2 426
Высокий приток студентов из стран Южной Азии, Центральной Азии и Китая отражает системный спрос на медицинские, инженерные, IT и социально-экономические программы, которые Казахстан предлагает на конкурентных условиях.
Для иностранных абитуриентов ключевыми факторами выбора являются:
- более доступная стоимость обучения по сравнению с рядом других стран региона;
- признание дипломов и международные партнерства казахстанских вузов;
- повышающееся качество инфраструктуры и акцент на практическую подготовку.
Алматы, Астана и Шымкент стали тремя ключевыми центрами образовательной миграции. Три крупнейшие агломерации страны выступают естественными центрами притяжения:
- Алматы — 18 195 студентов;
- Астана — 4 292;
- Шымкент — 3 645.
Алматы формирует крупнейший в Центральной Азии образовательный кластер, объединяющий национальные университеты, медицинские школы и частные вузы. Астана усиливает позицию интеллектуального ядра благодаря развитию исследовательских центров и международных образовательных инициатив. Шымкент укрепляет роль индустриально-образовательного узла Юга.
В совокупности эти центры демонстрируют способность Казахстана конкурировать с Ташкентом, Бишкеком и Баку за статус регионального лидера.
Национальные университеты, в свою очередь, стали стратегическими драйверами привлекательности. Топ-5 вузов по числу иностранных студентов:
1. КазНУ им. аль-Фараби — 4 497
2. КазНМУ им. Асфендиярова — 2 687
3. ЕНУ им. Гумилева — 2 483
4. КазНИТУ им. Сатпаева — 1 759
5. ЮКУ им. Ауэзова — 1 730
Высокая концентрация иностранных студентов в национальных университетах свидетельствует о росте доверия к качеству образовательных программ, усилении научной инфраструктуры, развитии новых траекторий подготовки, а также расширении международных партнерств и совместных исследовательских проектов.
Анализ образовательных направлений показывает три ключевых вектора формирования спроса:
- здравоохранение и медицина — 12 950 студентов;
- педагогические науки — 5 943;
- бизнес и право — 4 539;
- инженерия — 3 374;
- информационные технологии — 2 141.
Эта структура отражает глобальный тренд на технические, медицинские и IT-навыки, а также значительную роль Казахстана в подготовке кадров для рынков Южной и Центральной Азии. В результате можно сказать, что Казахстан уверенно закрепляет статус лидера региона по экспорту образовательных услуг, отметили в ведомстве.
Системные реформы высшего образования последних лет: открытие филиалов зарубежных университетов, развитие научных кластеров, обновление стандартов, расширение международных академических сетей — все это создает условия для устойчивого роста экспортного потенциала отрасли. Фактические данные подтверждают, что Казахстан не только удерживает позиции одного из крупнейших образовательных центров Центральной Азии, но и формирует собственный образовательный хаб, влияющий на региональные процессы подготовки кадров.
Министерство продолжит политику открытости, интернационализации и интеграции в глобальное академическое пространство.
