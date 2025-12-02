Свыше 35 тысяч иностранных студентов учатся в Казахстане

В 2025 учебном году в вузах страны обучаются 35 075 иностранных студентов из 88 государств, что демонстрирует устойчивый рост интернационализации и подтверждает конкурентоспособность отечественной системы высшего образования.

Рост числа иностранных обучающихся на 11% по сравнению с 2024 годом является прямым индикатором того, что Казахстан входит в фазу формирования полноценного образовательного центра, предоставляющего качественные образовательные программы, международную академическую среду и широкие возможности для дальнейшей профессиональной карьеры.

Структура иностранных студентов показывает существенное расширение образовательной географии. Лидирующие страны по числу обучающихся:

Индия — 9 959

Туркменистан — 9 089

Узбекистан — 4 136

Китай — 3 367

Россия — 2 426

Высокий приток студентов из стран Южной Азии, Центральной Азии и Китая отражает системный спрос на медицинские, инженерные, IT и социально-экономические программы, которые Казахстан предлагает на конкурентных условиях.

Для иностранных абитуриентов ключевыми факторами выбора являются:

более доступная стоимость обучения по сравнению с рядом других стран региона;

признание дипломов и международные партнерства казахстанских вузов;

повышающееся качество инфраструктуры и акцент на практическую подготовку.

Алматы, Астана и Шымкент стали тремя ключевыми центрами образовательной миграции. Три крупнейшие агломерации страны выступают естественными центрами притяжения:

Алматы — 18 195 студентов;

Астана — 4 292;

Шымкент — 3 645.

Алматы формирует крупнейший в Центральной Азии образовательный кластер, объединяющий национальные университеты, медицинские школы и частные вузы. Астана усиливает позицию интеллектуального ядра благодаря развитию исследовательских центров и международных образовательных инициатив. Шымкент укрепляет роль индустриально-образовательного узла Юга.

В совокупности эти центры демонстрируют способность Казахстана конкурировать с Ташкентом, Бишкеком и Баку за статус регионального лидера.

Национальные университеты, в свою очередь, стали стратегическими драйверами привлекательности. Топ-5 вузов по числу иностранных студентов:

1. КазНУ им. аль-Фараби — 4 497

2. КазНМУ им. Асфендиярова — 2 687

3. ЕНУ им. Гумилева — 2 483

4. КазНИТУ им. Сатпаева — 1 759

5. ЮКУ им. Ауэзова — 1 730

Высокая концентрация иностранных студентов в национальных университетах свидетельствует о росте доверия к качеству образовательных программ, усилении научной инфраструктуры, развитии новых траекторий подготовки, а также расширении международных партнерств и совместных исследовательских проектов.

Анализ образовательных направлений показывает три ключевых вектора формирования спроса:

здравоохранение и медицина — 12 950 студентов;

педагогические науки — 5 943;

бизнес и право — 4 539;

инженерия — 3 374;

информационные технологии — 2 141.

Эта структура отражает глобальный тренд на технические, медицинские и IT-навыки, а также значительную роль Казахстана в подготовке кадров для рынков Южной и Центральной Азии. В результате можно сказать, что Казахстан уверенно закрепляет статус лидера региона по экспорту образовательных услуг, отметили в ведомстве.

Системные реформы высшего образования последних лет: открытие филиалов зарубежных университетов, развитие научных кластеров, обновление стандартов, расширение международных академических сетей — все это создает условия для устойчивого роста экспортного потенциала отрасли. Фактические данные подтверждают, что Казахстан не только удерживает позиции одного из крупнейших образовательных центров Центральной Азии, но и формирует собственный образовательный хаб, влияющий на региональные процессы подготовки кадров.

Министерство продолжит политику открытости, интернационализации и интеграции в глобальное академическое пространство.

