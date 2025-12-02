РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:11, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше 35 тысяч иностранных студентов учатся в Казахстане

    Казахстан стремительно усиливает свои позиции как один из ключевых образовательных центров Евразии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Миннауки и высшего образования РК.

    вуз
    Фото: Anadolu ajansı

    В 2025 учебном году в вузах страны обучаются 35 075 иностранных студентов из 88 государств, что демонстрирует устойчивый рост интернационализации и подтверждает конкурентоспособность отечественной системы высшего образования.

    Рост числа иностранных обучающихся на 11% по сравнению с 2024 годом является прямым индикатором того, что Казахстан входит в фазу формирования полноценного образовательного центра, предоставляющего качественные образовательные программы, международную академическую среду и широкие возможности для дальнейшей профессиональной карьеры.

    Структура иностранных студентов показывает существенное расширение образовательной географии. Лидирующие страны по числу обучающихся:

    • Индия — 9 959
    • Туркменистан — 9 089
    • Узбекистан — 4 136
    • Китай — 3 367
    • Россия — 2 426

    Высокий приток студентов из стран Южной Азии, Центральной Азии и Китая отражает системный спрос на медицинские, инженерные, IT и социально-экономические программы, которые Казахстан предлагает на конкурентных условиях.

    Для иностранных абитуриентов ключевыми факторами выбора являются:

    • более доступная стоимость обучения по сравнению с рядом других стран региона;
    • признание дипломов и международные партнерства казахстанских вузов;
    • повышающееся качество инфраструктуры и акцент на практическую подготовку.

    Алматы, Астана и Шымкент стали тремя ключевыми центрами образовательной миграции. Три крупнейшие агломерации страны выступают естественными центрами притяжения:

    • Алматы — 18 195 студентов;
    • Астана — 4 292;
    • Шымкент — 3 645.

    Алматы формирует крупнейший в Центральной Азии образовательный кластер, объединяющий национальные университеты, медицинские школы и частные вузы. Астана усиливает позицию интеллектуального ядра благодаря развитию исследовательских центров и международных образовательных инициатив. Шымкент укрепляет роль индустриально-образовательного узла Юга.

    В совокупности эти центры демонстрируют способность Казахстана конкурировать с Ташкентом, Бишкеком и Баку за статус регионального лидера.

    Национальные университеты, в свою очередь, стали стратегическими драйверами привлекательности. Топ-5 вузов по числу иностранных студентов:

    1. КазНУ им. аль-Фараби — 4 497

    2. КазНМУ им. Асфендиярова — 2 687

    3. ЕНУ им. Гумилева — 2 483

    4. КазНИТУ им. Сатпаева — 1 759

    5. ЮКУ им. Ауэзова — 1 730

    Высокая концентрация иностранных студентов в национальных университетах свидетельствует о росте доверия к качеству образовательных программ, усилении научной инфраструктуры, развитии новых траекторий подготовки, а также расширении международных партнерств и совместных исследовательских проектов.

    Анализ образовательных направлений показывает три ключевых вектора формирования спроса:

    • здравоохранение и медицина — 12 950 студентов;
    • педагогические науки — 5 943;
    • бизнес и право — 4 539;
    • инженерия — 3 374;
    • информационные технологии — 2 141.

    Эта структура отражает глобальный тренд на технические, медицинские и IT-навыки, а также значительную роль Казахстана в подготовке кадров для рынков Южной и Центральной Азии. В результате можно сказать, что Казахстан уверенно закрепляет статус лидера региона по экспорту образовательных услуг, отметили в ведомстве.

    Системные реформы высшего образования последних лет: открытие филиалов зарубежных университетов, развитие научных кластеров, обновление стандартов, расширение международных академических сетей — все это создает условия для устойчивого роста экспортного потенциала отрасли. Фактические данные подтверждают, что Казахстан не только удерживает позиции одного из крупнейших образовательных центров Центральной Азии, но и формирует собственный образовательный хаб, влияющий на региональные процессы подготовки кадров.

    Министерство продолжит политику открытости, интернационализации и интеграции в глобальное академическое пространство.

    Ранее мы писали, что Massachusetts Institute of Technology может открыть филиал в Казахстане.

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты Иностранцы
    Динара Жусупбекова
    Автор
