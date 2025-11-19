Massachusetts Institute of Technology может открыть филиал в Казахстане
Один из самых престижных технологических университетов в мире — Массачусетский технологический институт (MIT) — может открыть филиал в Казахстане. Об этом заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает корреспондент агентства Kazinform.
В кулуарах Мажилиса министр сообщил, что в настоящее время уже ведутся переговоры с MIT.
— Почему MIT? Почему ведущие университеты постепенно начинают приходить к нам? Как вы знаете, сейчас ситуация с высшим образованием в США очень сложная. Администрация президента сильно ограничивает финансирование крупных университетов. Гарвард, Колумбийский университет тоже находятся в очень сложной ситуации. Поэтому постепенно крупнейшие университеты начинают обращать внимание на нас, — пояснил Саясат Нурбек.
Министр напомнил, что Президент поручил открыть в стране университет искусственного интеллекта. Сегодня рассматривается возможность его создания в партнерстве с MIT.
— Учебному заведению следует придать особый статус. Кроме того, к работе необходимо привлечь лучшие университеты мира в качестве партнеров. Правительство должно представить конкретные предложения по этому вопросу до конца года, — заявил Глава государства на первом заседании Совета по развитию искусственного интеллекта в Астане.