Massachusetts Institute of Technology может открыть филиал в Казахстане

В кулуарах Мажилиса министр сообщил, что в настоящее время уже ведутся переговоры с MIT.

— Почему MIT? Почему ведущие университеты постепенно начинают приходить к нам? Как вы знаете, сейчас ситуация с высшим образованием в США очень сложная. Администрация президента сильно ограничивает финансирование крупных университетов. Гарвард, Колумбийский университет тоже находятся в очень сложной ситуации. Поэтому постепенно крупнейшие университеты начинают обращать внимание на нас, — пояснил Саясат Нурбек.

Министр напомнил, что Президент поручил открыть в стране университет искусственного интеллекта. Сегодня рассматривается возможность его создания в партнерстве с MIT.