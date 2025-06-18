Свыше 3 млрд кубометров поливной воды подали аграриям на юге Казахстана

Это на 335 млн кубометров больше, чем год назад — в 2024 году к этому времени было подано 2 млрд 738 млн кубометров воды.

Аграриям Алматинской области подано более 50 млн кубометров воды, это на 6 млн кубометров больше, чем год назад. Аграриям Жамбылской области подано более 135 млн кубометров воды, что почти на 50 млн кубометров больше, чем годом ранее. Водопользователям области Жетысу направлено 196 млн кубометров поливной воды.

Аграриям Кызылординской области подано более 1 млрд 280 млн кубометров воды, что на 74 млн кубометров больше, чем год назад. Крестьянским хозяйствам Туркестанской области подано около 1 млрд 412 млн кубометров. Это на 234 млн кубометров больше, чем к аналогичной дате в прошлом году.

На данный момент в пяти вышеназванных областях полито более 348 тысяч гектаров посевных площадей. Из них в Алматинской области — 25 817 гектаров, в Жамбылской области — 42 600 гектаров, в области Жетісу — 33 674 гектаров, в Кызылординской области — 126 300 гектаров, в Туркестанской области — 119 900 гектаров.

— По поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова созданы четыре рабочие группы из специалистов ведомства, которые ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи поливной воды на юге Казахстана. Проводятся разъяснительные работы по вопросам внедрения водосберегающих технологий, сокращения объемов влаголюбивых культур и осуществления ночного полива. Разрабатываются и реализуются графики поочередной подачи воды по каналам, — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

Ранее сообщалось, что более 1,5 млрд кубометров воды направили в Созакский район Туркестанской области.