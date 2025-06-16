Более 1,5 млрд кубометров воды направили в Созакский район Туркестанской области

До Созакского района вода дошла в феврале. Для обеспечения ее необходимого объема Министерство водных ресурсов и ирригации провело несколько переговоров с коллегами из Кыргызской Республики.

По заданию министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала «Казводхоза» и Шу-Таласской бассейновой инспекции провели мониторинг вдоль течения реки Шу, чтобы ознакомиться с результатами природоохранных попусков. Кроме Созакского района, рабочая группа посетила Шуский, Мойынкумский и Сарысуский районы Жамбылской области.

Подобный объем воды поступил в Созакский район впервые за 5 лет, за что местные жители выражают благодарность министерству.

— От лица всех жителей района хочу сказать, что мы рады приходу воды. Спасибо, что, несмотря на сильную жару, продолжаете работать над подачей воды, лично выезжаете на места и следите за результатами, — отметил житель Созакского района Ришат Танатов.

Также в этом году по поручению министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова планируется очистка Фурмановского обводного канала, по которому вода из реки Шу будет направляться в Созакский район.

Ранее в Актюбинской области выявили факты незаконного использования воды предприятиями.