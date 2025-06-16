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    08:26, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Факты незаконного использования воды предприятиями выявлены в Актюбинской области

    Специалисты Актюбинского отделения Жайык-Каспийской бассейновой инспекции провели проверку пяти коммунальных государственных предприятий области на предмет охраны и использования водного фонда. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минводы.

    Факты незаконного использования воды предприятиями выявлены в Актюбинской области
    Фото: Минводы

    В результате выявлены факты незаконного использования подземных вод в Кобдинском и Каргалинском районах региона, а также в жилых районах Акжар-1, Кызылжар, Каргалы, Верхне-Каргалинское, Орлеу и Сазды города Актобе. Установлено отсутствие разрешения на водоотведение у двух предприятий.

    - Согласно пункту 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях, на 5 коммунальных хозяйств были наложены и взысканы штрафы за отсутствие специального разрешения на водопользование. Всего было взыскано около 3,7 млн тенге, – сообщил руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Ергали Умбетбаев.

    Напомним, ранее в Кызылординской области были выявлены факты незаконного использования более 2,3 млн кубометров воды шестью крестьянскими хозяйствами. А специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Вода Актюбинская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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