Факты незаконного использования воды предприятиями выявлены в Актюбинской области

В результате выявлены факты незаконного использования подземных вод в Кобдинском и Каргалинском районах региона, а также в жилых районах Акжар-1, Кызылжар, Каргалы, Верхне-Каргалинское, Орлеу и Сазды города Актобе. Установлено отсутствие разрешения на водоотведение у двух предприятий.

- Согласно пункту 3 статьи 462 Кодекса об административных правонарушениях, на 5 коммунальных хозяйств были наложены и взысканы штрафы за отсутствие специального разрешения на водопользование. Всего было взыскано около 3,7 млн тенге, – сообщил руководитель Жайык-Каспийской бассейновой инспекции Ергали Умбетбаев.

Напомним, ранее в Кызылординской области были выявлены факты незаконного использования более 2,3 млн кубометров воды шестью крестьянскими хозяйствами. А специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.