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    17:27, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Воду незаконно использовали для полива рисовых полей в Кызылординской области

    Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов провел аппаратное совещание по вопросам борьбы с теневым рынком воды, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минводы.

    вода
    Фото: Минводы РК

    В Кызылординской области выявлены факты незаконного использования воды шестью крестьянскими хозяйствами. С начала текущего вегетационного периода объем использованной без разрешения воды в регионе превысил 2,3 млн кубометров. Вся эта вода использовалась для полива рисовых полей.

    Воду незаконно использовали для полива рисовых полей в Кызылординской области
    Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

    Отметим, что на прошлом аппаратном совещании были созданы четыре рабочие группы из специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации. Рабочие группы ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи воды аграриям в южных областях Казахстана.

    Напомним, ранее специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.

    — Чтобы обеспечить экономию и правильное распределение поливной воды, в этом году ее подача осуществляется только для тех крестьянских хозяйств, которые заключили соответствующий договор с «Казводхозом». Проверки на местах обязательно продолжатся, все факты незаконного использования воды будут выявлены, а нарушители — привлечены к ответственности. С нового года заключение договоров с аграриями на подачу воды должно осуществляться только в электронном формате. Прорабатывайте этот вопрос, чтобы мы могли проверять все договоры в электронном и онлайн-формате и знать, поступает ли условленный объем воды, выращиваются ли заявленные культуры, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

    Ранее сообщалось, что в этом году в лиманы Акколь-Жайылма направили 115 млн кубометров воды.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Казахстана Кызылординская область Вода
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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