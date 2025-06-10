Воду незаконно использовали для полива рисовых полей в Кызылординской области

В Кызылординской области выявлены факты незаконного использования воды шестью крестьянскими хозяйствами. С начала текущего вегетационного периода объем использованной без разрешения воды в регионе превысил 2,3 млн кубометров. Вся эта вода использовалась для полива рисовых полей.

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

Отметим, что на прошлом аппаратном совещании были созданы четыре рабочие группы из специалистов Министерства водных ресурсов и ирригации. Рабочие группы ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи воды аграриям в южных областях Казахстана.

Напомним, ранее специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.

— Чтобы обеспечить экономию и правильное распределение поливной воды, в этом году ее подача осуществляется только для тех крестьянских хозяйств, которые заключили соответствующий договор с «Казводхозом». Проверки на местах обязательно продолжатся, все факты незаконного использования воды будут выявлены, а нарушители — привлечены к ответственности. С нового года заключение договоров с аграриями на подачу воды должно осуществляться только в электронном формате. Прорабатывайте этот вопрос, чтобы мы могли проверять все договоры в электронном и онлайн-формате и знать, поступает ли условленный объем воды, выращиваются ли заявленные культуры, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Ранее сообщалось, что в этом году в лиманы Акколь-Жайылма направили 115 млн кубометров воды.