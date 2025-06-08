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    19:44, 07 Июнь 2025 | GMT +5

    В этом году в лиманы Акколь-Жайылма направили 115 млн кубометров воды

    За два месяца более 21 тысячи гектаров лиманных территорий были насыщены водой через канал имени Каныша Сатпаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В этом году в лиманы Акколь-Жайылма направили 115 млн кубометров воды
    Фото: Казводхоз

    Лиманные угодья расположены в сельских округах города Экибастуз — Экибастузском, Аккольском, Сарыкамысском, а также в сельских округах Актогайского района — Жолболды, Баскамыс, Жалаулы.

    — Министерство водных ресурсов и ирригации этой весной утвердило подачу 115 млн кубометров воды. Мы полностью выполнили это решение в апреле–мае. Впервые шлюз № 112 канала имени Сатпаева был открыт 4 апреля. Затем вода была сброшена через несколько других шлюзов. В результате лиманы Акколь-Жайылма получили в общей сложности 115 млн кубометров воды, — сообщили в павлодарском филиале РГП «ҚазСуШар».

    Кроме того, предприятие также подало воду в лиман Колыбай Майского района. Из 14 597 гектаров было орошено более 12 тысяч гектаров.

    Ранее сообщалось, что в рамках природоохранных попусков Министерство водных ресурсов и ирригации направило по реке Есиль более 4 млрд кубометров воды из Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Вода Павлодарская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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