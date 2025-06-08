В этом году в лиманы Акколь-Жайылма направили 115 млн кубометров воды

Лиманные угодья расположены в сельских округах города Экибастуз — Экибастузском, Аккольском, Сарыкамысском, а также в сельских округах Актогайского района — Жолболды, Баскамыс, Жалаулы.

— Министерство водных ресурсов и ирригации этой весной утвердило подачу 115 млн кубометров воды. Мы полностью выполнили это решение в апреле–мае. Впервые шлюз № 112 канала имени Сатпаева был открыт 4 апреля. Затем вода была сброшена через несколько других шлюзов. В результате лиманы Акколь-Жайылма получили в общей сложности 115 млн кубометров воды, — сообщили в павлодарском филиале РГП «ҚазСуШар».

Кроме того, предприятие также подало воду в лиман Колыбай Майского района. Из 14 597 гектаров было орошено более 12 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в рамках природоохранных попусков Министерство водных ресурсов и ирригации направило по реке Есиль более 4 млрд кубометров воды из Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области.