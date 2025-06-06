Свыше 4 млрд кубометров воды пустили по Есилю для сохранения экосистем СКО

Ежегодные санитарно-природоохранные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности, а также среды обитания флоры и фауны в пойме реки Есиль. Сбросы воды также направлены на очистку русла реки.

— На сегодня затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении реки Есиль. Природоохранные попуски помогают сохранить окружающую среду и способствуют развитию в регионе сельского хозяйства и животноводства. Это, в свою очередь, положительно влияет на благосостояние местных жителей, — сообщил руководитель Есильской бассейновой инспекции Галидулла Азидуллин.

Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации первые за 10 лет наполнило озеро Караколь в нижнем течении реки Талас.