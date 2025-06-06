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    11:28, 06 Июнь 2025 | GMT +5

    Свыше 4 млрд кубометров воды пустили по Есилю для сохранения экосистем СКО

    В рамках природоохранных попусков Министерство водных ресурсов и ирригации направило по реке Есиль более 4 млрд кубометров воды из Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

    Свыше 4 млрд кубометров воды пустили по Есилю для сохранения экосистем СКО
    Фото: Минводы РК

    Ежегодные санитарно-природоохранные попуски направлены на сохранение биологической продуктивности, а также среды обитания флоры и фауны в пойме реки Есиль. Сбросы воды также направлены на очистку русла реки.

    — На сегодня затоплены естественные места нереста рыб в среднем течении реки Есиль. Природоохранные попуски помогают сохранить окружающую среду и способствуют развитию в регионе сельского хозяйства и животноводства. Это, в свою очередь, положительно влияет на благосостояние местных жителей, — сообщил руководитель Есильской бассейновой инспекции Галидулла Азидуллин.

    Ранее сообщалось, что Министерство водных ресурсов и ирригации первые за 10 лет наполнило озеро Караколь в нижнем течении реки Талас.

    Теги:
    Река Есиль Минводы и ирригации РК СКО Сергеевское водохранилище
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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