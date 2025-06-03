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    09:14, 03 Июнь 2025 | GMT +5

    Природоохранные попуски вернули воду в озера Караколь и Сулуколь — впервые за 10 лет

    Впервые за 10 лет Министерство водных ресурсов и ирригации наполнило озеро Караколь в нижнем течении реки Талас, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Уникальное озеро вернули государству в СКО
    Фото: pixabay.com

    — Благодаря грамотному распределению воды, в ходе природоохранных попусков из гидроузла «Ойык» на реке Талас Жамбылскому филиалу «Казводхоза» удалось наполнить озеро Караколь и обеспечить подачу воды в озеро Сулуколь. Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области, — сообщили в Минводы.

    Работы по сохранению местных экосистем были проведены до начала поливного периода. Изначально из гидроузла «Ойык» для этих целей планировалось направить 120 млн кубометров воды. В итоге к середине апреля общий объем природоохранных попусков достиг 315 млн кубометров.

    30 мая по поручению Министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала «Казводхоза» провели проверку, чтобы убедиться, что сброшенная по реке Талас вода дошла до Сарысуского и Таласского районов.

    Местные жители, в свою очередь, выражают благодарность министерству за проделанную работу.

    — Вода начала приходить рано, с начала марта. Прибывала до конца мая. Спасибо «Казводхозу». На полях растет трава, воды очень много. Сейчас пасем скот, работаем, — сообщил житель села Игилик Аралбай Жанбеков.

    Ранее сообщалось, что в Туркестанской области выявили 24 точки нелегального водозабора.

    Теги:
    Минводы и ирригации РК Регионы Вода Экология Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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