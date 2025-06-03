Природоохранные попуски вернули воду в озера Караколь и Сулуколь — впервые за 10 лет

— Благодаря грамотному распределению воды, в ходе природоохранных попусков из гидроузла «Ойык» на реке Талас Жамбылскому филиалу «Казводхоза» удалось наполнить озеро Караколь и обеспечить подачу воды в озеро Сулуколь. Также залиты природные пастбища в Сарысуском и Таласском районах области, — сообщили в Минводы.

Работы по сохранению местных экосистем были проведены до начала поливного периода. Изначально из гидроузла «Ойык» для этих целей планировалось направить 120 млн кубометров воды. В итоге к середине апреля общий объем природоохранных попусков достиг 315 млн кубометров.

30 мая по поручению Министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова специалисты Жамбылского филиала «Казводхоза» провели проверку, чтобы убедиться, что сброшенная по реке Талас вода дошла до Сарысуского и Таласского районов.

Местные жители, в свою очередь, выражают благодарность министерству за проделанную работу.

— Вода начала приходить рано, с начала марта. Прибывала до конца мая. Спасибо «Казводхозу». На полях растет трава, воды очень много. Сейчас пасем скот, работаем, — сообщил житель села Игилик Аралбай Жанбеков.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области выявили 24 точки нелегального водозабора.