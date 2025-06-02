В Туркестанской области выявили 24 точки нелегального водозабора

В ходе мониторинга в Жаушыкумском массиве орошения Шардаринского района Туркестанской области Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекцией выявлены 24 незарегистрированные насосные установки. Они осуществляли забор воды с прилегающей территории Шардаринского водохранилища.

Результаты мониторинга направлены в отдел полиции района для установления личности владельцев насосных установок с дальнейшей передачей материалов в бассейновую инспекцию для привлечения нарушителей к ответственности. Местному исполнительному органу выданы необходимые рекомендации.

Напомним, в первом квартале 2025 года бассейновые инспекции Министерства водных ресурсов и ирригации провели 20 проверок, по итогам которых выявлено 26 нарушений, выдано 10 предписаний и наложено 133 административных штрафа на сумму 13,3 млн тенге. В 2024 году бассейновые инспекции провели 439 проверок, в ходе которых выявлено 1855 нарушений, выдано 429 предписаний. Было наложено 582 административных штрафа на общую сумму 48,4 млн тенге.