Свыше 28 млн тенге задолжали экологам в Туркестанской области

Нарушения выявили в коммунальном госучреждении «Жасыл аймақ», который относится к управлению природных ресурсов и регулирования природопользования области. Как установила специализированная природоохранная прокуратура, в учреждении систематически допускали задержки и неполные выплаты заработной платы. В итоге сотни сотрудников получали урезанные начисления или не получали деньги вовсе.

После внесения акта прокурорского надзора задолженность была погашена полностью. 548 работникам выплатили 28 710 432 тенге.

Ответственность за произошедшее понесли и управленцы. Директор учреждения и главный бухгалтер привлечены к дисциплинарной ответственности.

В надзорном органе подчеркнули, что речь идет о прямом нарушении базовых трудовых прав.

— Тем самым обеспечена защита трудовых прав работников, гарантированных Конституцией РК. Работа по выявлению подобных фактов продолжается на постоянной основе, — сообщили в прокуратуре.

Отметим, это не первый скандал вокруг госучреждения. Год назад бывшее руководство «Жасыл аймақ» в Туркестанской области осудили за хищение 14,9 млн тенге при закупке некачественных пестицидов и гербицидов.

Ранее Kazinform также сообщал о другом инциденте. В Акмолинской области с зарплат людей с инвалидностью необоснованно удерживали индивидуальный подоходный налог.