С зарплаты лиц с инвалидностью необоснованно удерживали налог в Акмолинской области

Прокуратурой области по итогам анализа соблюдения законодательства за 2024–2025 года выявлены системные нарушения прав лиц с инвалидностью при удержании индивидуального подоходного налога.

Конституция Республики Казахстан гарантирует равенство всех граждан и недопустимость дискриминации.

В развитие этого принципа налоговым законодательством прямо предусмотрено освобождение лиц с инвалидностью I, II и III групп от уплаты индивидуального подоходного налога при доходе, не превышающем 882-кратный размер месячного расчетного показателя в год.

Однако, несмотря на прямые нормы закона, с заработной платы таких работников необоснованно удерживался налог.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования восстановлены права 344 лиц с инвалидностью, которым возвращено более 12,8 млн тенге незаконно удержанных налоговых отчислений.

Прокуратура области подчеркивает: защита прав социально уязвимых категорий граждан — один из ключевых приоритетов надзорной деятельности. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений будет продолжена.

Дискриминирующие нормы законодательства в отношении лиц с инвалидностью устраняются в РК.