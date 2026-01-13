РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:14, 13 Январь 2026 | GMT +5

    С зарплаты лиц с инвалидностью необоснованно удерживали налог в Акмолинской области

    Прокуратура Акмолинской области вернула незаконно удержанные налоги лицам с инвалидностью, передает агентство Kazinform.

    инвалидность
    Фото: depositphotos

    Прокуратурой области по итогам анализа соблюдения законодательства за 2024–2025 года выявлены системные нарушения прав лиц с инвалидностью при удержании индивидуального подоходного налога.

    Конституция Республики Казахстан гарантирует равенство всех граждан и недопустимость дискриминации.

    В развитие этого принципа налоговым законодательством прямо предусмотрено освобождение лиц с инвалидностью I, II и III групп от уплаты индивидуального подоходного налога при доходе, не превышающем 882-кратный размер месячного расчетного показателя в год.

    Однако, несмотря на прямые нормы закона, с заработной платы таких работников необоснованно удерживался налог.

    По результатам принятых мер прокурорского реагирования восстановлены права 344 лиц с инвалидностью, которым возвращено более 12,8 млн тенге незаконно удержанных налоговых отчислений.

    Прокуратура области подчеркивает: защита прав социально уязвимых категорий граждан — один из ключевых приоритетов надзорной деятельности. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений будет продолжена.

    Дискриминирующие нормы законодательства в отношении лиц с инвалидностью устраняются в РК.

    Зарплата Регионы Казахстана Прокуратура Лица с инвалидностью Налоги Акмолинская область
