Дискриминирующие нормы законодательства в отношении лиц с инвалидностью устраняются в РК

— С 2025 года реализуется Концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан, которая предусматривает переход от традиционной социальной и медицинской модели к социально-правозащитной модели инвалидности. Внедрение новой модели способствует повышению качества занятости и социальных услуг, достижению уровня экономической самостоятельности лиц с инвалидностью. По 13 направлениям Концепции, охватывающим буквально все сферы, государственными органами совместно с акиматами будет реализовано свыше 50 мероприятий. В соответствии с новой социально-правозащитной моделью проводится пересмотр национального законодательства в целях устранения дискриминирующих норм в отношении лиц с инвалидностью, — сказала В.Шегай.

По ее словам, в этом году уже внесены поправки в Социальный кодекс и Закон «Об автомобильном транспорте». Приняты поправки в законодательство по вопросам доступа к информации, общественного участия, государственных наград и исключения излишней законодательной регламентации. Также внесены поправки по вопросам обязательного медицинского страхования и оказания медицинских услуг.

Принят Закон «О ратификации Марракешского договора, который утверждает присоединение Казахстана к Марракешскому договору — об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения к опубликованным произведениям. Министерством утверждены 66 нормативно-правовых актов, регулирующих оказание специальных социальных услуг, оказание поддержки, совершенствование медико-социальной экспертизы. Утверждены две дорожные карты.

Как отметила вице-министр, по состоянию на 1 января 2025 года в Казахстане проживало более 750 тысяч лиц с инвалидностью, что составляет 3,6% населения страны. Из них свыше 630 тысяч — взрослые, около 120 тысяч — дети с инвалидностью. По состоянию на 1 декабря 2025 года пособия получили 543,1 тысяч человек, общий объем выплат составил 467,2 миллиарда тенге. Средний размер пособия — 78 822 тенге. С 1 января 2026 года размеры пособий будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции. Кроме того, выплаты по утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования получили 100,4 тысячи человек на сумму 47,7 миллиарда тенге.